華埠柏路公車島 或將增新設施

市交通局於社委會議指，華埠公車島擬增新設施。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓 第三社區委員會(CB3)於日前舉行分組會議，邀請多個市府部門代表到場與居民交流，並就多個正在進行的社區項目做出更新；會議中，市交通局(DOT)專員表示，引發激烈反對的華埠 柏路(Park Row)公車島或將增加新設施，但有多人到場呼籲重開此路。

當晚，第三社委的交通、公共安全、衛生與環境委員會召開月度會議，就多個社區關注的公共議題進行討論，當中包含州、市府聯合支持的「通達華埠」(Chinatown Connections)改造計畫，其將對劉錦廣場(Kimlau Square)進行重設，還涉及興建牌樓等多個子項。

由於此計畫也將美化柏路，並進行假定重開的交通研究，許多社區代表將其視為重開該路的「最佳時機」。然而，市交通局已於月前在路口處修建公車島(Bus Island)。儘管當局稱為「短期項目」，仍引發社區大量不滿，批其縮減車道、增加事故風險，且將大幅減小重開機會。

在會議中，市交通局代表指，公車島本體已在9月完工，且公車站牌已設置完成，目前單邊雙向自行車道的標記工作仍在進行中。此外，當局正在評估額外的自行車減速措施，例如減速帶和警示標牌等。局方代表還說，團隊還正評估在島上安裝額外設施的可能。

據介紹，擬新增的設施包括公車候車亭和長椅、靠椅等。目前，市交通局已在和候車亭經營商進行洽談，預計還將就設施的安裝進行地下勘查。此前，市交通局曼哈頓總長彬卡(Ed Pincar)指，公交島由當局的自有資源完成，其內容隨時「可以根據需要進行修改」。

此外，市交通局和市經濟發展機構(EDC)代表還就「通達華埠」做出更新，表示移除柵欄、彩繪道路等工作已完成，並「識別出15個可供市警使用的車位」。對此，希望柏路重開的居民表示反對，認為車位應為公共資源，且持續關閉將影響華埠經濟和居民就醫。

另外，有人發言指希望柏路完全關閉，因其已是周邊居民步行的主幹道，且重新開放會「對孩童造成危險」。支持關閉的一方說，「人們的觀點和意見常因為少數最大聲的人被忽略。」