世報攜健保市場11╱23辦論壇 免費健檢抽獎

「2025健保論壇」將於23日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓舉辦，免費入場。(主辦單位提供)

為幫助民眾了解2025年健保 的重要變化及最新資訊，以及如何找到符合需求及預算的優質健康保險 ，世界日報與紐約州 健保市場合作，將於23日(周六)在法拉盛舉辦「2025健保論壇」，本活動亦獲得亞美醫師協會和聯合健康保險的贊助；主辦單位將邀請專家、政府代表和社區醫療單位現場解析最新的健保變化、聯邦紅藍卡計畫解析、移民權利與福利，以及身體健康相關議題，為民眾解答疑惑。活動內容豐富多元，包括免費健康篩檢、攤位諮詢服務，還有豐富的幸運大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

來自紐約州健保市場的代表陳敏敏(Min Min Chen)將演講「紐約州健保市場：2025年開放投保期已開始」，提供關於紐約州官方的健康保險交易市場的最新資訊與資源。此外，紐約市長移民事務辦公室社區活動組組長李麗則將帶來「瞭解您的權利」移民主題講座，聯合健康保險亞裔市場部市場經理陳紹南將帶來「2025紅藍卡你需要知道的事」主題演講，除以上講師外還有紐約州執照針灸醫師聯合公會會長兼醫生石鋼，解說「運用中醫整體觀，同時治療多系統疾病」。

紐約州健保市場、亞美醫師協會、聯合健康保險、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、法拉盛血管中心、百康仁德、鄧振球中醫疑難雜症診所、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會、紐約大學蘭貢健康系統、GetCoveredNYC、紐約市長移民事務辦公室及紐約市老人局等，將提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，現場還有各項科目如內科、足科等醫師駐點，也有頸動脈及靜脈超聲波檢測等項目。