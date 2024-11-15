搜尋嫌犯、巡邏社區 市警擴大使用無人機

作為擴大無人機使用計畫的一部分，紐約市警將開始使用無人機幫助完成尋找走失兒童、搜尋嫌犯及巡邏社區等任務。(圖片來自市長辦公室)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)與紐約市警官員日前表示，作為擴大無人機使用計畫的一部分，市警將開始使用無人機幫助完成尋找走失兒童、搜尋嫌犯及巡邏社區等任務。

該計畫為「無人機作為第一應變人員(drones as first-responders)」試點計畫的擴展，試點計畫在今年6月啟動，於五個分局使用無人機應對槍擊、地鐵 衝浪等事件；擴張後的無人機部署將由紐約市警行動副局長(Deputy Commissioner of Operations)德崔(Kaz Daughtry)領導，將無人機更多地運用到應對普通911報案上。

在試點計畫中，無人機的使用涵蓋布碌崙(布魯克林)第67、71和75分局，布朗士區第48分局以及中央公園 分局，所有的無人機均由位於曼哈頓下城的市警總部控制。而在中央公園分局的試點計畫也證明，無人機的加入有助於減少犯罪，操縱無人機的警察可以通過無人機追蹤現場即時畫面，進行初步評估。由於近期紐約野火頻發，無人機也被用於多次檢測和控制火勢蔓延，臨時市警局長唐倫(Tom Donlon)表示，截至目前，無人機已經回應了2300件服務需求。

擴展計畫也包括成立一支由109架無人機組成的隊伍，由60名經聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)認證的警察操控。德崔表示，他希望無人機小隊能像普通警車一樣上下巡邏，為警方增加一批「空中的眼線」；同時，他也指出使用無人機幫助縮短警方的回應時間。

德崔分享了幾件由無人機參與執法的例子，其中，無人機在一次抓捕嫌犯的任務中起到了關鍵作用，該名嫌犯逃脫了警車的追蹤，但是無人機看到他走進一家雜貨店，脫下衣服放進包裡；當這名嫌犯走出雜貨店時，警方就及時趕到並將他逮捕。