華人態度轉變 曼哈頓大選現一「紅點」

統計數據顯示，在今年的大選中，華埠旁的尼克伯克村成為曼哈頓唯一川普得票數高於賀錦麗的社區。(記者許君達╱攝影)

統計數據顯示，位於曼哈頓 下東城的尼克伯克村(Knickerbocker Village)在今年的大選中成為曼哈頓唯一川普 得票高於賀錦麗的社區，得票比例大約為51%和48%。尼克伯克村擁有大量華人居民，此前長期為民主黨 票倉，但治安的惡化，成為促使當地華人轉變態度的最主要原因。

由於尼克伯克村的位置介於下東城多族裔混居區域，而相鄰的政府樓又因居民構成混雜、長期成為周邊的治安黑點。當地雜貨店的華人店主表示，周邊地區近年來治安愈發惡化，幫派惡鬥、小偷小搶不斷，還不時出現駭人的命案。

據民主黨65D區領袖于金山了解，尼克伯克村有很多華裔選民只是總統票投給了川普，地方選舉依舊投給較熟悉的民主黨籍民代，這表明這些人也許並非有多認同川普的政見，只是希望為民主黨投下一張反對票。他表示，普通小民關注的無非是柴米油鹽和治安，雖然將疫情後通膨和治安惡化的責任全歸給民主黨並不客觀，但在這樣的大環境下，選民的怪罪是難免的。

然而，中餐館業者朱先生不認為川普重新當選總統會立即改善社區的治安。他透露，本地很多小額盜搶案件都是社區內部居民所為，「沒有工作，陷入貧困，就只能去搶錢。歸根結柢還是經濟問題。」

在附近工作的葉女士認為，很多犯罪行為都是遊民所為，這些人身無分文、無家可歸、精神疾患嚴重。然而，將治安問題歸咎到非法移民頭上的川普，似乎從未提出過具體的政策解決問題，何況幫助弱勢群體脫離困境，也從不是共和黨的目標。

于金山表示，治安問題屬於州權，聯邦能做的本來也有限。他認為治安問題與經濟問題缺乏絕對的因果關係，更大原因是法律不彰、罪責不等，對輕微犯罪者，警察不願抓、檢察官不願告、法院不願判囚，導致犯罪成本過低。

對此指責，曼哈頓地區檢察官辦公室一位匿名消息人士將矛頭指向立法機構。他指出，除了已廣受爭議的保釋改革外，州立法機構2019年還通過一項「開示改革」(Discovery Reform)也在客觀上縱容犯罪行為。根據該項立法的要求，檢方必須在案件開始後的限定時間內提交所有檢控證據，且對檢方的調查施加了多種約束，檢察官常因達不到如此高的要求而被迫放棄一些案情輕微的起訴案件，導致本應被判罪的人逍遙法外。