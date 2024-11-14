紐約客談／堵車費政治掛帥 還要臉嗎

今年6月，當州長霍楚 宣布無限期暫停堵車費 時言之鑿鑿，言必稱之所以決定暫停堵車費，是因為通膨仍然高企，州府不忍心給民眾增加負擔，所以無限期暫停。

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搞笑的是，隨著民主黨 在大選中一敗塗地，鐵定要叫停堵車費的川普明年即將回鍋白宮，這個時候，霍楚又忙不迭趕緊要重啟堵車費，生怕川普上台後堵車費萬劫不復。

問題是，既然你6月叫停堵車費的理由是通膨，那麼難道現在紐約州民眾就不受通膨折磨嗎？現在重啟堵車費，難道就不怕給民眾增加負擔嗎？

正好，勞工統計局13日公布了最新的通膨數據。10月份，大紐約地區的總體物價同比上漲4%，遠高於全美平均水平的2.6%。而且，從今年過往數據看，霍楚叫停堵車費的6月份，物價同比增長4.2%，的確為今年以來最高，隨後幾個月物價同比增速有所放緩，分別為4.1%、3.7%、3.8%和4%，但每月環比仍在增長。

可以說，大紐約民眾如今仍然飽受通脹高企之苦。為什麼霍楚們還能不顧民眾死活，重啟堵車費呢？

一切都是政治掛帥罷了。早在霍楚暫停堵車費時，就有人批評這是出於政治考量，因為有分析說，州長此舉是不想讓堵車費成為阻礙民主黨選舉的絆腳石。隨後發生了許多事，拜登退選、川普遇刺、賀錦麗頂包，選情大變。如今，民主黨已然一敗塗地，堵車費也就對民主黨失去了利用價值，這時候，他們只要錢、不要民眾死活的真面目就暴露無遺了。但是還能怎麼樣呢？在深藍州，只有民主黨為刀俎，我為魚肉這一條路而已，試看法律訴訟能否攔住他們吧。