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白天行走華埠街頭 80歲華婦險遭非法移民性侵

記者劉梓祁╱紐約報導
曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠長期被指治安不佳的羅斯福公園(SDR Park)一帶，在上周末發生強姦案件，一位八旬華裔長者於清晨街頭，遭到醉酒男子強行推倒並試圖性侵；罪案發生後，嫌犯當日就在案發地被捕，曼哈頓地區檢察官證實此人為非法移民

根據警方紀錄，市警(NYPD)華埠五分局在9日(周六)早上6時08分接報，指羅斯福公園旁的企李士提街(Chrystie St.)95號建築前發生強姦案。一名80歲的華裔婦女向到場警員表示，她在街道行走時突然被一個陌生男子推倒在地。隨後，男子把膝蓋壓在其肚子上，同時拉開她的外套並試圖脫掉她的褲子。

在嫌犯實施侵犯的過程中，受害華婦不斷反抗，但仍被對方劃傷手臂及扭傷手指。警員到場後不久，便在同一棟建築外將嫌犯抓獲。紀錄顯示，嫌犯為38歲的埃爾南德斯(Juan Hernandez)，被曼哈頓地檢以三項罪名起訴，包括涉及強迫性交的一級強姦罪和涉及傷害65歲以上受害者的二級襲擊罪。

知情人士表示，埃爾南德斯在實施侵害時處在醉酒狀態。雖然他在本次案件前未有被捕紀錄，但五分局警員曾多次看到此人在堅尼路(Canal St.)和愛列治街(Eldridge St.)等地徘徊。據知情人稱，受害華婦的住所也位於企李士提街，並在醫療人員到場後拒絕了接受檢查。

法庭文件顯示，在埃爾南德斯試圖脫下華婦褲子的過程中，一名「熱心路人」發現並及時介入，不僅將其從對方身上拉開，並在現場等候至警員到場。對於控罪，埃爾南德斯在過堂時選擇均不認罪，目前被關押在雷克島(Rikers Island)監獄。同時，法官將保釋金設為8萬元。

法官表示，儘管埃爾南德斯沒有犯罪紀錄，但他與「紐約的聯繫有限」，且沒有紐約市的居住地址，並至少有一次「因未經授權入境美國而與聯邦當局接觸」的紀錄。因此，法官推測埃爾南德斯在面臨「重大刑罰」時，具備逃避法律的風險，且有強烈動機逃避審判。

根據市府紀錄，埃爾南德斯來自墨西哥。市警表示，他所登記的住址位於紐約上州瓦特金斯格倫(Watkins Glen)鎮。在他登記的地址下，包含一家名為「幸運星」(Lucky Star)的中餐館和一家賽百味(Subway)。

市警統計指，截至本月10日的過去近一個月內，五分局轄區內共有四起強姦案件，而往年同期沒有任何一起。於此同時，由無證移民犯下的罪案數量也正快速增加。在華埠，羅斯福公園則長期因贓物販賣、遊民泛濫和毒品流通等問題被居民投訴。

曼哈頓社區委員陳家齡表示，華埠較多長者有早起出門的習慣，但冬令時期間天亮時間較晚，且公園內醉漢和遊民遍布，會對安全構成嚴重威脅，建議調整外出時機。

華埠 曼哈頓 非法移民

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