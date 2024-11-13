市府欠款未還致運營困難 民代助華埠兒童陪護中心索回

位於曼哈頓華人社區的華埠兒童陪護中心因系統故障而被市府積欠帳款，一度難以為繼。經社區反饋，州眾議員李荣恩(圖中講話者)和市議員馬泰分別幫助交涉並順利解決了問題。(記者許君達╱攝影)

在曼哈頓華人 社區服務歷史悠久的華埠 兒童陪護中心近日因市府支付系統紊亂而遭遇欠款，一度運營困難。經社區向本地民代反饋後，州眾議員 李榮恩(Grace Lee)和市議員馬泰(Christopher Marte)分別通過各自的方式幫助該中心追回了總計超過40萬元的欠款。

華埠兒童陪護中心聯合社區代表12日在紐約中華公所舉辦記者會，對兩名民代的努力表達感謝。華埠兒童陪護中心為非營利社區服務機構，主要幫助全市各地的華人父母託管學齡前兒童，以便他們白天放心工作，中心不向父母收取費用，經費則根據服務的兒童人數，由市教育局給予報銷。據瞭解，欠款從去年開始。根據市府方面的解釋，欠款原因是電腦系統故障。

中心教育主任李小愷介紹，故障出現以來，他們向市府發送的請款電郵經常石沉大海，有時連續發送十餘封電郵，只得到一條回覆，而反映出現該問題的也不僅華埠一家。由於報銷渠道不暢，中心應收帳款出現積欠，最高達到了46萬2461.41元。李小愷透露，由於欠款過多，中心在今年9月就已入不敷出，難以開出工資，一度瀕臨停業，幸而得到中華公所的一筆借款方才維持了營運。與此同時，市議員馬泰也幫助追回了部分欠款。然而到了10月，中心再次陷入財政危機。

李榮恩介紹，她在10月先後接到中華公所主席朱超然和紐約中華總商會副主席盧元龍代為傳達的求助消息。在得知兒童中心遭遇的困境後，她迅速與市議會中熟悉教育事務的同仁取得聯絡，詢問此事並請求他們督促市府盡快改正。通過一系列的交涉，最終順利解決了問題。據悉，中心在10月底前已收到了所有的積欠款項。

盧元龍表示，華埠兒童陪護中心幫助華人家長託管孩子，同時也起到傳授中文、傳承華人文化根基的功能，在紐約華人社區中有著重要的地位，他自己幼年時也曾做過中心的學童。他也對李榮恩高效地幫助社區解決棘手問題表達了讚賞和感謝。中華總商會董事會成員江雋嵐表示，這個大團圓的結果雖不是什麼大事件，但很好地體現了社區與民代密切合作所能產生的積極力量。