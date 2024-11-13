紐約客談╱超越分歧 紅藍需尋求合作

經過數月的針鋒相對，2024年大選終於在上周落下帷幕；雖民調向來顯示戰況膠著，但共和黨 最終卻大獲全勝，不僅候選人川普 贏得所有搖擺州，共和黨也贏下參眾兩院。對於仍舊大幅深藍的紐約，如何尋求與聯邦政府合作成為了下個四年內州、市政府需要攻克的課題。

儘管兩黨在移民、經濟與性別議題上似乎勢不兩立，但仍有部分領域提供了合作的餘地。基礎建設是兩黨最能達成共識的議題之一。無論是城市還是鄉村，公路、橋樑、電力網絡和網絡連接的改善都能惠及所有美國人。

近日州長霍楚與川普的最新通話也體現，基礎建設將是兩黨合作的支點。據霍楚稱，川普表達了與她合作修繕賓州車站和地鐵系統的意向。投資交通系統一直是民主黨在紐約推行的重點政策之一，如今獲得川普的支持也無疑為部分項目繼續爭取聯邦資金鋪平了道路。不過，在堵車費的問題上，州府料無法取得白宮支持。

雖紅藍兩黨在移民議題上的衝突看似無法彌合，但「取中間值」或許是兩黨互相牽制下的解方。「上任後即刻對非法移民 推行大規模驅逐」一直是川普的標誌性政策，也為他贏得了眾多選票。市長亞當斯及其移民事務辦公室儘管堅稱，「大規模驅逐」不會在紐約發生；但也停止了為無證客4口之家每周發放350元的政策。

無論是兩黨、還是州與政府間的互相牽制，都是美國憲法在設計國家體制時的精妙之處，以尋求兩方權力的彼此監督和制衡。若兩黨能遵循憲法精神，超越對立尋求合作，美國體制才有機會正常運作下去。