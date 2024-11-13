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史島華女高中生作畫義賣 為市動物保護中心募款

記者胡聲橋／紐約報導
史島華人高中女生何晨曦(左一)舉辦畫展，為動物保護中心籌款。(何晨曦提供)
史島華人高中女生何晨曦(左一)舉辦畫展，為動物保護中心籌款。(何晨曦提供)

史島一名11年級的華人高中女生何晨曦在師長的啟發下，日前在史島丁香湖老人院舉辦了一次畫展，為紐約市動物保護中心(Animal Care Centers of NYC，簡稱ACC)募款1500元。

何晨曦是一名喜歡繪畫的高中生，是史島年輕藝術家小組成員之一。她不僅參加過老人院的畫展，還在暑假期間和同學一道繪製壁畫。這次她在6周內創作了26幅動物肖像畫和人物肖像畫，內容包括家中死去的寵物、市動物保護中心網上的照片；人物肖像包括朋友和同學等。為了在丁香湖老人院的這次畫展，何晨曦這次還自製了海報。

當天參加何晨曦畫展的包括她的同學、朋友和家人，場面非常熱鬧，畫展現場還擺放了何晨曦母親新手製作的糕點。

市動物保護中心當天派出兩批人為何晨曦的畫展幫忙，他們除了幫忙布展，採訪小畫家，給畫展和畫作照相外，還向眾多訪客介紹了動物保護中心的運作。他們表示，非常欣慰看到一位年輕藝術家能有如此的善心和善舉。

今日畫展還包括抽獎環節，由丁香湖老人院的Eileen摸獎，獎品是何晨曦的作品「向日葵」，最後是市動物保護中心的義工抽到了畫作「向日葵」。

為期一天的展覽結束後，何晨曦共募得善款1500元，她將所有善款都捐給了市動物保護中心。何晨曦說，眾人拾柴火焰高，她感謝大家支持她的畫展，她還表示以後將參與更多慈善活動。

寵物 紐約市 華人

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