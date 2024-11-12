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皇后區理髮店爆槍案 社區籲加強警力

記者尤昱程╱紐約報導
嫌犯對著理髮店後牆開槍，現場留下了彈孔。(記者尤昱程╱攝影)
嫌犯對著理髮店後牆開槍，現場留下了彈孔。(記者尤昱程╱攝影)

紐約皇后區日前發生一起槍擊案，數人闖入可樂娜(Corona)一間理髮店，其中一人在店內開槍，警方仍在搜索逃跑的嫌犯。此事件未造成傷亡，地方組織11日召開記者會，呼籲市長亞當斯(Eric Adams)注重當地治安。

根據市警115分局，案件發生於當天下午約5時45分，三名嫌犯當時在追一名身分不明者，被追捕者躲入了位於羅斯福大道103-17號的理髮店裡，其他嫌犯遂跟隨闖入並開槍。警方表示，該理髮店沒有任何人員與此起槍擊案有關。

根據監控影片，數名身穿連帽衫的嫌犯進入店內，一名員工試圖阻止穿白色連帽衫的嫌犯，另一名穿黑色連帽衫的嫌犯則往店內深處跑處並開槍。事發前，一名手持紅色夾克的男子在嫌犯進入時迅速跑向店後，隨後嫌犯逃離現場。

理髮店員工阿布魯(Rafael Abreu)在嫌犯進入時挺身而出，試圖阻止他們。他表示，當他注意到三名嫌犯持槍進入店內時，他立刻對他們發出言語警告並試圖阻止。他抓住其中一名嫌犯並嘗試奪下對方的槍，但在此過程中，他注意到另一名持槍嫌犯正朝他逼近。

前市議員孟瑟瑞(Hiram Monserrate)指出，此事件與幫派活動有關，並呼籲亞當斯表彰阿布魯的英勇行為。他說，「子彈已在這條大道上亂飛，這是一個緊急情況。安全必須成為我們社區的首要任務，否則連在下午5時半到理髮店理髮都可能危及生命。」

改善羅斯福大道聯盟(Let's Improve Roosevelt Ave.)主席拜耶茲(Ramon Ramirez-Baez)則再次強調增加警力的重要性，他說，「我們要求這些警員在90天行動結束後繼續駐守羅斯福大道，我們的社區需要和平與安全。」

該區域犯罪和賣淫問題嚴重，促使市警局於上月啟動「恢復羅斯福大道行動」(Operation Restore Roosevelt)90天計畫，重點打擊74街至111街的羅斯福大道的犯罪問題。

理髮店員工阿布魯(Rafael Abreu，左一)在嫌犯進入時挺身而出，試圖阻止...
理髮店員工阿布魯(Rafael Abreu，左一)在嫌犯進入時挺身而出，試圖阻止他們。(記者尤昱程╱攝影)
地方團體呼籲增派警力，加強當地治安。(記者尤昱程╱攝影)
地方團體呼籲增派警力，加強當地治安。(記者尤昱程╱攝影)

亞當斯 槍擊 皇后區

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