語言障礙 今年亞裔投票最大挑戰

報告顯示，語言障礙為亞裔選民投票過程中的最大挑戰。圖為選民投票結束後，亞美法律援助處的義工在皇后區植物園做問卷調查。(特約記者許振輝╱攝影)

一份2024選舉的最新民調顯示，語言障礙仍是今年亞裔投票 的最大障礙，在紐約市 ，23%的選民表示在投票站並未獲得翻譯人員的幫助，近四成的選民則表示選票上沒有翻譯。

亞美法律援助處(AALDEF)在近日發表2024年選舉有關亞裔選民的民調結果，該調查動員了600多名義工，與來自包括紐約州在內、來自東北、東南、中西部、西南和西部等12個州的超過5500名選民進行了交流。

調查結果顯示，語言障礙仍是今年亞裔在投票過程中面臨的最主要的障礙，占選舉日報告事件總數的三分之一。15%的亞裔選民表示，他們的英語能力不佳或根本不會說英語。在這些選民中，74%表示需要翻譯員，17%未獲得翻譯服務，82%表示需要經過翻譯的選票，26%則未獲得經過翻譯的選票。

報告指出，語言服務的報告，大多發生在紐約市和費城。這兩個城市根據「投票權法」，要求提供至少包括一種亞洲語言在內的語言服務。在紐約市，選民可以使用中文、阿拉伯語、孟加拉語、韓語和烏爾都語投票。然而，當被問及選民是否在投票時獲得語言幫助時，仍有23%的紐約市選民表示未獲得翻譯員，67%的選民表示他們得到了現場官方翻譯人員的幫助，10%選民則表示由他人幫助 。而當被問及選民有無經過翻譯的選票之時，39%的選民表示未獲得翻譯選票。

亞美法律援助處執行董事李貝妮(Bethany Li)表示，儘管「投票權法」對少數族裔提供了語言方面的重要保障，然而根據一些選民，即使法律要求提供翻譯，在某些地方，語言援助服務仍然不可靠、不充分或者根本不存在。當語言服務被剝奪時，選民的權利也受到了剝奪。這對於許多英語不流利或根本不會說英語的移民選民尤其重要，他們當中許多人並未獲得所需的翻譯服務或翻譯選票。