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紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

憂影響競選 亞當斯求法庭提前審案

記者許君達╱紐約報導
遭聯邦起訴的紐約市長亞當斯，其首席律師11日再次向法庭提交動議，要求亞當斯起訴案件提前審理。(市長辦公室提供)
遭聯邦起訴的紐約市長亞當斯，其首席律師11日再次向法庭提交動議，要求亞當斯起訴案件提前審理。(市長辦公室提供)

遭到聯邦起訴的紐約市長亞當斯(Eric Adams)，其首席律師斯皮羅(Alex Spiro)11日再次向法庭提交動議，要求將聯邦對亞當斯的起訴案件提前審理，以確保其在明年的市長選舉中免受司法程序的影響。而與此同時，即將在明年初選中挑戰亞當斯的民主黨進步派對手們則表現出了團結對外的姿態，將矛頭指向亞當斯以及有意參選的前任州長葛謨(Andrew Cuomo)。

根據檢方此前提交的法庭文件，本案調查進度的一個主要未知數是調查人員尚未能解鎖亞當斯的手機以便獲取更多證據。檢方指，亞當斯在向FBI上繳手機前，故意更改了密碼並宣稱自己忘了新密碼。由於這一障礙，檢方希望法院能夠給予更充足的開庭時間以便開展調查；亞當斯方面則以讓路選舉為由多次要求盡早開庭。

紐約市長的初選預計於明年6月舉行，斯皮羅的最新動議強調如果按照現在定下的時間線，明年5月下旬案件庭審結束前有可能會出現的「關鍵事件」恐將干擾亞當斯的競選。目前，法庭給定的開庭時間為明年4月21日，斯皮羅則要求最遲4月1日開庭。檢方和負責辦理該案的紐約南區聯邦法院尚未對此做出回應。

川普當選總統後，媒體普遍分析，由於同病相憐且亞當斯此前頻與川普示好，他有可能會得到川普的特赦。這種論調一定程度上激起了民主黨內進步派的反彈。

在近日於波多黎各舉辦的紐約民主黨年度西語裔黨團會議(Somos)上，目前已宣布參加初選的五名進步派政客表達了團結一致反對亞當斯和葛謨、並領導紐約人抵抗川普政策影響的態度。這五名組成非正式「反亞當斯同盟」的挑戰者包括現任市主計長蘭德(Brad Lander)、前任市主計長斯靜格(Scott Stringer)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和米維(Zellnor Myrie)、以及州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)，據報導，他們在波多黎各的會議中態度友好，沒有相互攻擊。

在總結民主黨本次大選失敗原因時，蘭德、拉莫斯和斯靜格都表示未來民主黨必須更加關注民生問題，讓在經濟困難中掙扎的選民切實感受到情況的好轉。蘭德和米維則質疑亞當斯與川普的關係，蘭德表示，如果亞當斯接受了川普的特赦，他無法相信未來紐約市民在受到川普政策侵害時，亞當斯會為保護紐約人挺身而出。

亞當斯 川普 民主黨

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