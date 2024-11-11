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巴士司機突然昏迷撞到護欄 3人受傷

記者尤昱程╱紐約報導
皇后區陽邊(Sunnyside)10日發生一起MTA巴士車禍，司機與車上兩位乘客一共三人受傷。(記者尤昱程╱攝影)
皇后區陽邊(Sunnyside)10日發生一起MTA巴士車禍，司機與車上兩位乘客一共三人受傷。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區陽邊(Sunnyside)10日發生一起巴士車禍，司機與車上兩位乘客一共三人受傷。該車禍起因為司機行駛途中身體不適，導致他暫時失去意識，整部公車偏移車道撞上路邊護欄，無數車輛毀損。

警方表示，該車禍發生於上午9時30分左右，當時51歲司機駕駛Q32路公車行駛在皇后大道(Queens Blvd)上，向東行駛至46街時突發劇烈腹痛，導致其失去意識，向左偏離車道撞上路邊長椅及多輛停放中的汽車。

事故現場位於高架7號線下，公車撞毀圍欄並卡在混凝土分隔島上。消防員、MTA工作人員及警方迅速趕往現場，協助救援及後續處理。目擊者Mark說，「我就在附近，當時公車突然左偏，直接撞上護欄，巨大的撞擊聲嚇了所有人一跳。」

Mark表示，司機的頭垂下來感覺像是失去了意識，公車一路撞毀長椅和幾輛車後才停下來，當時現場非常混亂，有人驚呼，也有人趕緊過去查看傷者的情況；下午4時左右有位車主來取遭撞毀的車輛，他僅表示感覺很糟，沒有過多回應。

警方表示，司機與34歲和64歲的女乘客均被送往艾姆赫斯特(Elmhurst Hospital)醫院，所幸傷勢較輕，預計可完全康復。目前，司機突發健康問題的具體原因尚不清楚。MTA則對此事件表示遺憾，並稱事故仍在調查中。

皇后區陽邊10日發生一起MTA巴士車禍，司機與車上兩位乘客一共三人受傷。(記者尤...
皇后區陽邊10日發生一起MTA巴士車禍，司機與車上兩位乘客一共三人受傷。(記者尤昱程╱攝影)

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