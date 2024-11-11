市議會常識核心小組致信川普 替市民提問

莊文怡等市議會常識核心小組成員致信當選總統川普，討論遊民所等問題。(常識黨團X平台)

包括莊文怡在內的市議會常識核心小組(Common Sense Caucus)成員近日致信當選總統川普 ，希望就紐約市 居民關心的堵車費 、遊民所、無證客危機等問題進行討論。

市議會常識核心小組成員由民主黨和共和黨籍的九名市議員共同組成。在這封函件中，九名市議員首先衷心祝賀川普在大選中取得勝利。信中說，人們對現狀已經受夠了，現在是新領導層做出改變的時候了，該信還表達了與當選總統討論選民所關注問題的願望。

這封信函首先提出的就是曼哈頓的堵車費問題，他們敦促川普指示聯邦運輸部重新審視曼哈頓堵車費問題，「州府對中產階級實施這項額外稅收不符合我們居民的最佳利益」。

庇護城市政策(Sanctuary City Policies)是該信提出討論的第二個問題。共識核心小組成員表示，「庇護罪犯的市州法律會破壞聯邦法律」，他們請求川普考慮從法律層面打擊這些政策，幫助他們解決紐約市州內日益增長的無證移民問題、幫派活動和犯罪問題。

第三個問題是移民危機。該信指出，「移民危機正在耗盡紐約市的預算，分流用於主要基礎設施的關鍵資源，同時卻允許開發商和特殊利益方通過開辦遊民所賺取數以百萬計的資金」，貝涅特機場(Floyd Bennett Field)和蘭德爾島(Randall's Island)已經受到影響，社區面對的挑戰更加嚴峻。

這封信還提到，川普在2016年競選時就提及要推動全面實施「學校優惠券」(School Vouchers)制度，他們期待這一承諾得以兌現，他們主張建立用於擇校的支出證明(voucher)或稅收抵免計畫，讓父母能夠為孩子選擇最好的私立學校，無需承擔過高的經濟負擔。該信還提出了減稅和反猶太主義抬頭等問題。

市議會常識核心小組的九名市議員都簽署了該信，他們是共和黨籍的博萊利(Joe Borelli)、韋娜芙(Inna Vernikov)、卡爾(David Carr)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、阿里奧拉(Joann Ariola)和馬莫拉托(Kristy Marmorato)，以及民主黨籍的霍登(Robert Holden)、葉格(Kalman Yeger)和莊文怡。