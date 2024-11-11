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皇后區移民社區 川普支持率上升

記者鄭怡嫣╱紐約報導
選後的統計數據顯示，川普幾乎在每個皇后區的選區都增加了支持率，一些有大量移民聚居的選區也由此翻紅。(紐約市立學院製圖)
選後的統計數據顯示，川普幾乎在每個皇后區的選區都增加了支持率，一些有大量移民聚居的選區也由此翻紅。(紐約市立學院製圖)

選後的統計數據顯示，2024年美國大選，儘管民主黨副總統候選人賀錦麗在皇后區拿下了68%的選票，然而川普在皇后區的表現，卻比2020年提高了10.5個百分點，幾乎在每個選區都增加了支持率，一些有大量移民聚居的選區也由此翻紅。川普在紐約市少數族裔選民中的支持率也顯著上升。

統計顯示，川普今年在皇后區的總得票數，不僅超過四年前，還翻紅了過去堅定支持拜登的選區。2020年，川普未能在擁有大量西語裔及不少亞裔的皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)、傑克森高地(ackson Heights)、以及可樂娜任一選區獲勝。然而在今年，他在這些地區中贏得了六個選區(election district)，並在其他幾十個選區中，取得了兩位數的百分比增長。

在木港(Woodhaven)、歐松公園(Ozone Park)、里奇蒙丘(Richmond Hill)、Briarwood、Jamaica Hills以及他童年生活的牙買加莊園(Jamaica Estates)等地的數十個選區，川普的得票率也取得了兩位數的增長。

在猶太社區及有不少華人居住的森林小丘(Forest Hills)、雷哥公園(Rego Park)、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，川普在四年前已經取得勝利，今年的得票率則繼續取得兩位數的增長。

在皇后區相對穩定的保守派地區，包括華人聚居的白石鎮(Whitestone)以及Beechurst、Howard Beach與洛克威(Rockaway)半島西部，川普在這些地區的大多數選區，其支持率都增長了5%到15%。

在華人聚居的法拉盛及東法拉盛的大部分選區，川普的支持率也取得了兩位數的增長。曼哈頓區長李文(Mark Levine)對此評價，雖然這種增長的情況並未出現在曼哈頓上西區或布碌崙(布魯克林)公園坡等地區，然而卻發生在了法拉盛、里奇蒙丘等工人階級少數族裔社區，「如果我們不聽取這些選民在公共安全、經濟、住房、生活質量等問題上的訴求，那麼這些選票將不會回來。」

另一方面來看，川普在全紐約市少數族裔選民中的支持率，也在顯著上升，2020年紐約市投票川普的非洲裔、西語裔、以及包括亞裔在內的其他少數族裔選民，分別占7%、25%及20%，今年則分別上升至16%、35%、36%。

川普 皇后區 法拉盛

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