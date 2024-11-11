法拉盛天景廣場雙11購物節 星光閃閃

法拉盛天景廣場為迎接「雙11」購物節，特別邀請到南韓知名演員裴仁爀(Inhyeok Bae)現身，為活動增添明星光環。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 天景廣場為迎接「雙11」購物節，首次舉辦線下單身節慶祝活動，吸引大量人流。商場不僅推出多項促銷活動，多家商店參與折扣優惠，還特別邀請到南韓 知名演員裴仁爀(Inhyeok Bae)現身，為活動增添明星光環，吸引了大批粉絲和顧客。

活動現場熱鬧非凡，顧客在商場內排隊參與各類促銷活動和互動遊戲。天景購物中心營運方ShopCore Properties的區域行銷經理孫偉家表示，活動首日的慈善換衣吸引了眾多民眾參與，他們將舊衣捐贈給本地慈善機構以換取新商品，體現了購物節的公益價值。

根據孫偉家介紹，這次活動除了慈善換衣活動，還包含時尚秀等活動，他說，「天景廣場是全美第一個舉辦雙11活動的購物中心，我們希望藉此向美國市場推廣這一源於亞洲的購物文化。」

特別的是，南韓知名演員裴仁爀作為主嘉賓，首次訪美並亮相法拉盛。他分享了自己在紐約的旅行感受，稱對這座城市的夜景和文化氛圍印象深刻。他還在活動中與粉絲互動，並展示南韓傳統遊戲與美食文化，為現場增添了更多樂趣。