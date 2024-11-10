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霍楚搶川普上任前重啟堵車費 擬降至9元

記者范航瑜╱紐約報導
紐約堵車費計畫為全美首例，規定大部分進入曼哈頓60街以南的車輛需繳費。圖為華埠堅尼路(Canal St.)進入曼哈頓大橋路口處。(記者范航瑜╱攝影)
紐約堵車費計畫為全美首例，規定大部分進入曼哈頓60街以南的車輛需繳費。圖為華埠堅尼路(Canal St.)進入曼哈頓大橋路口處。(記者范航瑜╱攝影)

據「紐約時報」援引知情人士透露，州長霍楚(Kathy Hochul)正考慮重啟堵車費計畫，以在候任總統川普(Donald J. Trump)可能叫停此政策前先行推動。霍楚計畫11日(周一)展開支持堵車費計畫的宣傳活動。

霍楚8日表示，她正在與聯邦官員協商，並承諾在年底前將公布進一步更新。她也坦言，原計畫中的15元堵車費可能過高，目前考慮調整至9元。

川普已明確表示反對堵車費，這一立場似乎促使霍楚須加快協商進程。他今年5月7日在社群媒體平台「真相社交」(Truth Social)上發文批評堵車費政策，稱其將使居民流失，並希望該政策「早日被取消」。

法律和交通專家指出，如果堵車費在川普上任前啟動，雖然川普可以嘗試撤回聯邦批文或威脅削減聯邦資金，但單方面取消計畫的可能性不高。

紐約市民中對於堵車費也有不小的反對聲浪，部分反對者認為此計畫實際上是對通勤者的隱性稅，旨在為交通系統籌資。家住皇后區的華人居民顧先生偶爾開車進入曼哈頓，主要是為了娛樂目的，偶爾出於工作需要。他表示，對於「有可能降低收費」的消息感到欣慰，但也認為，對於需要繳費的通勤者來說，只要這一計畫還存在，始終都會有不滿情緒。

顧先生表示，選擇開車而非公共交通進入曼哈頓，主要是因為周末地鐵服務很不準點，常常出問題。「降價是好事，但我還是希望能取消這個計畫。或者哪怕真的必須收費，也希望地鐵服務能有明顯改善，那我還是會支持」，他補充道。「紐約地鐵雖多次提價，但服務改善並不明顯」。

紐約堵車費計畫為全美首例，規定大部分進入曼哈頓60街以南的車輛須繳費。在距該計畫上路僅幾周時，霍楚今年6月宣布「無限期推遲」該計畫，引發多起訴訟。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

堵車費 霍楚 川普

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