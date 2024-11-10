紐約多地現紅潮 亞裔共和黨俱樂部 慶大選勝利
此次大選，在布碌崙(布魯克林)南區、長島等多地出現紅潮，為慶祝本次大選，共和黨拿下多數席位，9日亞裔共和黨俱樂部於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)的仁愛長者日間活動中心舉行慶祝活動，吸引近百位身穿MAGA標語服飾、帽子和貼紙的會員參加。
亞裔共和黨俱樂部會長林先生開場感謝俱樂部義工、以及為川普投下選票，和參加川普去年國會山莊集會的支持者們。他表示，共和黨支持者在疫情之後能順利成型實屬少見，表示剛開始只是想和有相同理念的人交流，隨著社群網路變得愈來愈發達，俱樂部的網路也變得更加強壯。
由於聚會歡慶氛圍漸濃，他帶著近百名民眾高喊口號「讓美國再次偉大」，向與會者表示，民主黨統治的時間已經過去，川普的獲勝也讓支持者變得更光榮。
同為俱樂部負責人，譚瑩瑩表示，國會山莊集會讓川普支持者濃烈氣氛蒙塵，許多民眾都不敢將川普的應援物穿戴在身上；但是川普被控那天，其中一位華裔支持者秦先生已屆高齡，仍在寒冬親臨法院外等待數小時，深深感動俱樂部會員。
譚瑩瑩說，俱樂部在疫情期間成立，初期只有少少十幾位網友在臉書上串連，直到疫情後才正式和會員見面。她表示，剛開始只是相同理念的家庭聚在一起，沒想到能逐漸擴展到現在的規模，感謝社區的投入與支持，希望本次大選亞裔紅潮能拓展華裔社區的能見度。
曾參與2016國會山莊集會，並擔任選舉義工數十年的關女士表示，當時因川普的正氣而選擇支持他，她對勝選結果感到激動，她認為川普支持者在國會山莊後所受的委屈終於能一吐為快，「正義終於被伸張」。她陸續展示當年去國會參與集會的照片，表示當時因為怕被貼上「暴徒」標籤，她戴上口罩，拉起羽絨衣的帽子遮掩全臉，深怕職業生涯受影響，如今獲得正面結果，她深感欣慰。
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