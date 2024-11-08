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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

紐約客談╱曲怡文落敗 意料之中

紐約客談

曲怡文對陳學理在州參議員第17選區的對決，最終以陳學理的勝利而告終。其實，曲怡文的落敗並不讓人意外，原因在她兩年前當選時就能看出，如今的落敗只能說明她從兩年前那場險勝中沒有吸取任何教訓。

曲怡文的敗選可以歸因於不少具體因素，例如礙於她的政治出身，在86街遊民所問題上的表現不如對手積極，與被社區認為的極左派人士過從甚密等。這些當然都是直接原因，但今年她失敗的最大原因，是因為她的對手同樣是華人，正如兩年前她能取勝，正因為對手不是華人。

第17選區是全州唯一一個亞裔選民占多數的州參議員選區。平心而論，無論是民主黨還是共和黨，對基層選民的動員能力十分有限，尤其是每日忙於養家糊口的華裔基層選民，起碼在兩年前，選民未必知道兩黨的政綱是什麼，大部分的人仍然處於「華人選華人」的思維定勢下。

因此，兩年前，曲怡文之所以能以微弱優勢戰勝共和黨對手維樂培，華裔身分是她獲勝的最大原因。然而，在曲怡文獲勝的同時，她的政治導師之一、長期把持布碌崙華社州眾議員的白彼得，卻敗給了另一名華人挑戰者鄭永佳，而這背後，正是兩年前就開始的華社右轉大趨勢。遺憾的是，曲怡文的團隊似乎沒有察覺到這一點，而是礙於政治出身繼續在靠左行駛，沒有及時做出調整。

如今當另一位華裔成為她的競爭對手，選民也就不必再囿於族裔，而能夠更深入的考慮哪邊的政策對自己更有利。這時，面對治安惡化、教育平權、遊民所遍地的現狀，即便是不關心政治的基層華裔選民，也知道自己該選誰了。

華人 華裔 遊民

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