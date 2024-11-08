紐約市10月重大犯罪逮捕量創高 強暴、謀殺增多

紐約市10月謀殺案增多，逮捕數量達26年最高水平。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 警(NYPD)7日公布10月犯罪數據，顯示全市五區犯罪率連續十個月下降，多個主要犯罪類別的案件數均有所減少，其中地鐵 系統的犯罪率再創新低，但重大罪犯罪的逮捕數量達到自1998年以來的最高水平，且謀殺案也有增多。

根據市警數據，全市整體犯罪指數連續第十個月「顯著下降」，其中重罪襲擊、重大盜竊、搶劫和其它主要犯罪大幅減少。該月犯罪率同比下降6.1%，從1萬1094起降至1萬410起。全年前十個月的總數據與往年相比，犯罪率下降達2%，為10萬4328起比10萬6410起。

數據顯示，10月重大盜竊案件減少了8.4%，為4070起；其次是入室盜竊減少7.8%，從1164起降至1073起。此外，汽車重竊案減少7.2%，共有1277起，而搶劫減少6.9%，為1452起對比1560起。在重罪襲擊方面，其罪案數下降1.9%，為2359起。

在10月，強暴案件增加了37起，從123起增至160起。此外，月內的謀殺案件比去年同期多出5起，為29起對比24起。儘管如此，本年1月1日至10月31日的謀殺案件比去年同期少23起。同時，與去年同期相比，10月全市槍擊 事件增加了3起至81次，但年初至今的槍擊事件減少了63起，下降了7.5%。

在槍案中，10月的槍擊受害者人數增加了1人，共為90人，而年初至今的槍擊受害者減少了40人至947人，下降了4.1%。年初至今，市警對重大犯罪的逮捕人數增加了9%，人數為4萬8524人，且10月的逮捕人數也比去年同期增加了8.3%，為5010人對比4624人。市警將此稱為「加強執法的結果」。

此數字也是全市26年來的最高紀錄，無論是年初至今的數據還是10月的月度數據。市警代理局長唐倫(Thomas Donlon)表示，警方利用新理念和新興技術以降低犯罪率，且數據再次證明了「傳統的打擊犯罪策略也被證明非常有效」。

在地鐵系統中，10月的重大犯罪案件減少了26.3%。與去年相比，地鐵系統報告的重大犯罪案件減少了112起，下降了5.9%。市警表示，已在地鐵網絡內戰略性部署額外警員，並加強票務執法和提升乘客教育及意識，均有助於持續的犯罪下降。