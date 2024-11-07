我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

攔阻吃霸王餐者 華裔外賣郎遭報復

記者胡聲橋／紐約報導
林里東到亞總會求助。(亞總會提供)
林里東到亞總會求助。(亞總會提供)

布碌崙(布魯克林)華裔外賣郎林里東一周前到8大道一家餐館取餐時，碰到一名吃霸王餐的華裔男子，當時他見義勇為上前攔截。令人意想不到的是，吃霸王餐的華男在11月3日竟報復林里東，在8大道街頭用一把尖刀捅傷林里東，導其送醫急救，5日才暫時脫離危險。受害者的家人和親友日前向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。

據事發時在8大道敦煌蘭州牛肉麵館工作的林姓小弟講述，上月25日，一名華裔男子在店裡點了一碗麵和一瓶飲料，然後該華男不付錢就跑了，當時他追了出去，恰好林里東正到店裡取餐，於是跟他一起追了上去，最終兩人合力將對方按在地上，同時林姓小弟也報了警，但兩人一放開這名吃霸王餐者，他就逃走了，而且還掏出一把刀子進行威脅。

本月3日晚9時多，來自福建琅岐的林里東騎車在8大道送餐，騎行到60街路口時，突然遭到吃霸王餐華男的襲擊，對方將一把刀子從右後側扎入其身體，並罵他「你吃飽撐的，我吃的又不是你家的飯」，然後將刀拔出後，大搖大擺離去。

林里東被緊急送往醫院搶救，當時醫生為他做了手術，發現他內出血嚴重，腸子有幾處被扎斷，幸虧沒有傷及肝和腎。在ICU昏迷了近兩天後，終於於5日醒來，暫時脫離危險。

林太太說，年僅40歲的丈夫2006年來美，他們在美國相識結婚並養育了三個孩子，年齡分別為3歲、7歲和14歲。丈夫來美后做過餐館打雜、鋤草和廚師等。因家中孩子年幼，3年前他從外地回到8大道當外賣郎，以便幫助照顧三個小孩。誰知丈夫卻在8大道被吃霸王餐者報復捅傷。

她擔心對方再報復，希望獲得亞總會的幫助，施壓警方讓他們儘快發出通緝令，抓到兇手。林太太還說，丈夫被捅傷後使家裡失去經濟來源，她準備在丈夫無力工作期間外出打零工掙錢貼補家用。現在三個孩子年幼，丈夫又臥床，她希望在亞總會的幫助下，讓家婆來美幫她照顧丈夫和三個孩子。

接到求助的亞總會會長陳善莊表示，他會施壓警方，一定要把扎傷林里東的兇手繩之以法。陳善莊說，他們會盡快向有關國會議員辦公室尋求幫助，讓林里東的母親獲得來美簽證照顧家人。同時，他也呼籲鄉親伸出援手，幫助林里東一家人度過難關。美國福州琅岐聯合總會會長江富春也表示，他們會盡一切力量幫助鄉親林里東及其家人。

欲捐款者可將支票寄到琅岐聯合總會會所，地址779 47th St,Brooklyn,NY11220，收信人請寫American Fuzhou Langqi United Association；支票抬頭請寫LiDong Lin，備註(Memo)請註明「For 林先生Family」。

在8大道街頭扎傷林里東的兇手。(店員林先生提供)
在8大道街頭扎傷林里東的兇手。(店員林先生提供)
林里東在醫院接受治療。(店員林先生提供)
林里東在醫院接受治療。(店員林先生提供)

8大道 華裔 華男

上一則

皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

下一則

紐約市長：將與川普合作解決無證客危機 但仍為庇護城市
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

持槍華裔男藏臥室 法拉盛華婦與匪扭打被劫3千元

持槍華裔男藏臥室 法拉盛華婦與匪扭打被劫3千元
專為長者設計… 布碌崙日落公園可負擔住房完工 提供84單位

專為長者設計… 布碌崙日落公園可負擔住房完工 提供84單位
布碌崙8大道商店擺老虎機 華人憂影響治安

布碌崙8大道商店擺老虎機 華人憂影響治安
紐約馬拉松明登場 橫跨5行政區

紐約馬拉松明登場 橫跨5行政區

熱門新聞

打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51
涉嫌性侵五歲女孩的嫌犯迪亞茲。(納蘇郡警方提供)

紐約長島無證客 涉強暴攻擊5歲女童…恐還有其他受害者

2024-11-01 17:17
華裔家長展示的零食包裝上，其生產日期為2023年2月，即使有一年的保質期，到現在也已過期大半年 。(鄭女士提供)

布碌崙華社商家萬聖節派過期食品 家長怒：沒良知

2024-11-01 11:09

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」