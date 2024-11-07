攔阻吃霸王餐者 華裔外賣郎遭報復

林里東到亞總會求助。(亞總會提供)

布碌崙(布魯克林)華裔 外賣郎林里東一周前到8大道 一家餐館取餐時，碰到一名吃霸王餐的華裔男子，當時他見義勇為上前攔截。令人意想不到的是，吃霸王餐的華男 在11月3日竟報復林里東，在8大道街頭用一把尖刀捅傷林里東，導其送醫急救，5日才暫時脫離危險。受害者的家人和親友日前向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。

據事發時在8大道敦煌蘭州牛肉麵館工作的林姓小弟講述，上月25日，一名華裔男子在店裡點了一碗麵和一瓶飲料，然後該華男不付錢就跑了，當時他追了出去，恰好林里東正到店裡取餐，於是跟他一起追了上去，最終兩人合力將對方按在地上，同時林姓小弟也報了警，但兩人一放開這名吃霸王餐者，他就逃走了，而且還掏出一把刀子進行威脅。

本月3日晚9時多，來自福建琅岐的林里東騎車在8大道送餐，騎行到60街路口時，突然遭到吃霸王餐華男的襲擊，對方將一把刀子從右後側扎入其身體，並罵他「你吃飽撐的，我吃的又不是你家的飯」，然後將刀拔出後，大搖大擺離去。

林里東被緊急送往醫院搶救，當時醫生為他做了手術，發現他內出血嚴重，腸子有幾處被扎斷，幸虧沒有傷及肝和腎。在ICU昏迷了近兩天後，終於於5日醒來，暫時脫離危險。

林太太說，年僅40歲的丈夫2006年來美，他們在美國相識結婚並養育了三個孩子，年齡分別為3歲、7歲和14歲。丈夫來美后做過餐館打雜、鋤草和廚師等。因家中孩子年幼，3年前他從外地回到8大道當外賣郎，以便幫助照顧三個小孩。誰知丈夫卻在8大道被吃霸王餐者報復捅傷。

她擔心對方再報復，希望獲得亞總會的幫助，施壓警方讓他們儘快發出通緝令，抓到兇手。林太太還說，丈夫被捅傷後使家裡失去經濟來源，她準備在丈夫無力工作期間外出打零工掙錢貼補家用。現在三個孩子年幼，丈夫又臥床，她希望在亞總會的幫助下，讓家婆來美幫她照顧丈夫和三個孩子。

接到求助的亞總會會長陳善莊表示，他會施壓警方，一定要把扎傷林里東的兇手繩之以法。陳善莊說，他們會盡快向有關國會議員辦公室尋求幫助，讓林里東的母親獲得來美簽證照顧家人。同時，他也呼籲鄉親伸出援手，幫助林里東一家人度過難關。美國福州琅岐聯合總會會長江富春也表示，他們會盡一切力量幫助鄉親林里東及其家人。