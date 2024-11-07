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華埠搶案增加 五分局警民會籲居民防範

記者劉梓祁／紐約報導
華埠中華公所警民會，搶劫增多籲居民防範。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠中華公所警民會，搶劫增多籲居民防範。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠紐約中華公所於6日聯合市警(NYPD)五分局舉辦警民會議，用華文向居民報告當前治安情況；局方代表指出，近期搶劫和襲擊顯著增多，導致大量商家受害甚至未成年人受害，因此呼籲民眾在冬日和節慶季到來之際注意安全，妥善看管現金和貴重物品。

本次會議由五分局副局長張耿明(Kengming Chang)主持。他依據市警數據表示，在截至11月3日的過去近一個月內，轄區內的七大犯罪類別共錄得118起案件，較往年同期增長29%。當中，搶劫(Robbery)和重攻擊案(Fel. Assault)均明顯增多，分別為17起和22起，增幅為137%和200%。

張耿明表示，近期發生的搶劫案件有近一半已將嫌犯抓獲，且受害者中華裔較少。儘管如此，在10月中旬，有一位14歲的華裔少女在華埠勿街(Mott St.)遭到搶劫。五分局指，案件發生後在周邊商家的幫助下，通過監控錄像取得嫌犯特徵後將其抓獲，此人目前因保釋資金不足正被羈押。

根據市警紀錄，10月17日傍晚6時15分，此案的受害者在勿街121號的「J&J精品店」內與嫌犯發生爭執，因後者試圖搶奪其背包，並毆打該少女的臉部。經過追捕，38歲女子理查森(Natalia Richardson)被捕，並被警方控以搶劫、重竊罪、攻擊罪和行為不當等罪名。

此外，在最新一屆的警校學員畢業後，五分局將迎來12位新晉警員，其中包含至少一位亞裔。張耿明表示，新成員的背景「十分多元」，且目前已到警局報到，但仍在熟悉社區及警務，預計不久後會與社區見面。五分局指，新警員或會派至位於堅尼路(Canal St.)的「仿品一條街」，打擊長期存在的亂象。

此前，五分局有99名警員，其中89人為在職成員。本次共有588名警校學員畢業，其中男性454位、女性134位，而亞裔占總數的14.5%，為85人。當中，有14人能夠熟練使用中文，涵蓋粵語、國語和台山話等。近600人中，有125人派至曼哈頓南區。

會議中，五分局犯罪預防警員(Crime Prevention Officer)賴駿浩也提醒民眾，在冬日和節慶季到來之際，要特別注意保護個人財產。他建議居民不要將購物袋或貴重物品置於明顯位置，並應時刻保持警覺。

華埠 亞裔 曼哈頓

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