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賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

紐約客談／繫好安全帶 迎接下一個四年

紐約客談

大選落幕，共和黨在總統及國會兩院取得壓倒性勝利的結果也許令「反川」一方意外甚至心碎。

理想主義者們必須接受現實：讓普通人感到切膚之痛的錢包漸癟、安全感低落，才是本次大選的決定因素。客觀上說，造成本輪通膨的是新冠疫情及其後的大規模刺激，和由普亭發動的俄烏戰爭，選民在投票時不會因為漂亮的經濟數據而忽略物價上漲的可感痛楚。

無論你認為對方是個污言穢語、毫無體面還曾試圖煽動叛亂推翻民主的壞蛋，還是對整個西方聯盟的命運憂心忡忡，抑或對種族、性別、墮胎權等價值的倒退而痛心，這些精神層面的考量最終還是抵不過6000多萬平凡人對生計艱難的不滿。

川普政府對於經濟困境和治安惡疾能否拿出有效解方，尚不可知。但移民的日子會更不好過，女性自主、性少數權益等進步議題在聯邦層面也大概率會加速倒車。當聯邦三權定於川普一尊後，難免出現比他上個任期更極端的命令或措施，屆時，能對聯邦進行一定制衡的州權便將成為受害者的最後保護傘。

因此，在聯邦全面轉向極右保守後，左派當家的紐約州難免出現更強的反彈，畢竟傳統「庇護州」絕非虛名。屆時，如果走投無路甚至基本人權不保的弱勢群體大量湧入紐約，同理心旺盛的進步主義者們不可能坐視不管。極左和極右，既對抗又伴生，左過了頭就會出現極右，右過了頭左也會更走極端。雖然兩者的合力相互繃緊，尚能讓結果處在穩定態，但在前進過程中忽左忽右地急轉，誰也免不了暈車。

繫好安全帶，迎接下一個四年吧。

川普 疫情 紐約州

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