皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

今年上半年，皇后區 一名房主的空置房屋遭到非法侵占，霸房者不僅拒絕搬離，還反過來提告房主，聲稱自己是合法租戶。皇后地區檢察官凱茲(Melinda Katz)6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特(Lance White-Hunt)已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)在6日宣布，萬亨特在承認身分盜竊、提交虛假文件及篡改物證的罪名後，於近日被判刑，他被判處五年緩刑、20天社區服務和3900元的賠償金。

根據指控，今年上半年，皇后區牙買加一對房主夫婦翻新了位於湖木大道(Lakewood Ave.)的投資 房產，並準備出租給租戶。然而，3月5日，當他們的地產經紀人巴爾迪(Ejona Bardhi)前往檢查時，卻發現房屋鎖被非法更換。透過窗戶，巴爾迪發現一名陌生男子在室內使用電鑽，這名男子正是萬亨特。

當警方抵達現場時，萬亨特和另一名男子弗朗西斯(Rondie L. Francis)聲稱自1月起已居住於此，但無法提供任何合法的居住證明。當房主夫婦試圖更換鎖具時，警方警告他們可能面臨逮捕風險。

次日，萬亨特和弗朗西斯帶著一份聲稱由巴爾迪簽署的租賃合同，大搖大擺回到房屋，而房主則向警方提供了證明房屋空置狀態的視頻和產權文件，最終警方驅逐了這兩名租霸；之後，房主發現房屋內部被嚴重損壞，地板和牆壁出現刮痕，並有大麻 味瀰漫，感到心痛不已。

然而，短短十天後，房主和巴爾迪竟收到法院通知，萬亨特和弗朗西斯以「非法鎖住租戶」為由，將他們告上法庭。亨特在9月26日的法庭上認罪。

凱茲表示：「我們處理占屋案件的首要任務是讓霸房者離開房屋。這起案件特別嚴重，因為被告甚至假冒文件，把合法房主告上法庭。感謝地檢辦公室旗下房屋與工人保護分部的細緻調查，最終讓被告被起訴並認罪。他現在不僅要賠償房主的損失，還必須完成社區服務。」