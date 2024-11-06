布碌崙80歲華翁失蹤 家人急尋

布碌崙80歲華翁失蹤，警方和家人急尋。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一名80歲華裔 老翁近日失蹤。警方11月6日下午公布了這位華翁的照片，希望公眾協助尋找，幫助老人早日回家。

這位在布碌崙失蹤的老人名叫憲鎮安(Zhen-An Xian)，說廣東話，身材瘦削，身高5呎2吋，他最後一次被人發現是在11月3日(周日)下午2時左右。這名華翁當時頭戴一頂藍色的棒球帽、身穿藍色外套、深藍色褲子、黑色鞋子，並且拄著拐杖走路。

市警總局失蹤人口組(NYPD Missing Persons unit)在社群媒體 上公布了這名華翁的照片，但警方並未公布太多有關這名華翁的詳細資料。據報導，紐約警方一直在查看監控錄像，並檢查當地醫院和收容所，希望能找到有關這名華翁下落的線索。

警方稱，當地社區都認識這位老人，有許多人都在擔心他的安危，他的親友還在住家附近的街道散發和張貼印有此人照片的傳單，希望能早日找到他。