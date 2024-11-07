搶劫和襲擊增多 華埠五分局警民會籲注意安全

陳韜(左一)向警員穆赫辛(Ali T. Muhsin，中)授予了「月度最佳警察」表彰。(記者劉梓祁╱攝影)

轄管曼哈頓華埠 等社區的市警(NYPD)五分局，日前在孔子大廈召開月度警民會議，向居民交代最新社區治安情況；局方代表表示，近期搶劫和襲擊顯著增多，導致大量商家受害，並呼籲民眾在節慶期間注意安全，避免攜帶現金或貴重物品外出。

本次會議由五分局局長陳韜主持，他表示局方近期再次突查了位於堅尼路(Canal St.)的「仿品一條街」，且未來會持續跟進，以向遊客和社區成員提供便利。他表示，已就其「進行了大量逮捕，並取得了不少成果」。此外，由於入夜時間提前，五分局也加強了對公園遊民 的管理和執法，其中羅斯福公園(SDR Park)為重點之一。

數據顯示，在截至10月27日的過去近一個月內，五分局轄區的七大犯罪類別共錄得127起案件，較往年同期增長26%。當中，搶劫(Robbery)和重攻擊案(Fel. Assault)均明顯增多，分別為17起和26起，幅度為143%和117%。

陳韜表示，除發生在市政廳區域的刺案外，大部分襲擊案件集中在朋友或熟人之間的爭執，過程中一方使用物體攻擊對方。他還說，搶劫案件增加主要由涉及零售盜竊的罪案導致，導致大量店家受害。五分局預計，在冬季會將部分執法重點轉移到特定區域，包含羅斯福公園等地。

會議中，陳韜向警員穆赫辛(Ali T. Muhsin)授予了「月度最佳警察」表彰，因其在9月末與線人密切合作，成功逮捕了兩名涉嫌偽裝電力公司工作人員、潛入華埠商家行竊的嫌犯。經調查發現，他們此前還曾對其他商家進行爆竊。