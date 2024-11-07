台灣音樂劇「勸世三姊妹」有意進軍百老匯 將在紐約試映

在台灣市場大獲成功的音樂劇「勸世三姊妹」有意進軍百老匯，並計畫在紐約邀專業人士舉辦試演活動，以徵求本土化及「英文化」改造的意見。(記者許君達╱攝影)

近年在台灣大獲成功的原創華文音樂劇「勸世三姊妹」計畫進軍百老匯 。該劇明年年初將在紐約進行試映，並蒐集本地專業人士的意見，為未來進行美國化的再創作積累素材。

「勸世三姊妹」將台灣本土的傳統牽亡歌陣文化形式與現代音樂劇相結合，以失去長輩後回鄉的三位姊妹為線索，貫穿對於生命與死亡主題的探索、家庭與個人關係的省思，並將以台語為載體的、逐漸失傳的台灣鄉土文化重新呈現在都市居民的面前。

該劇在台灣上映後，市場反饋極佳。據製作方「躍演」的劇團經理林易衡介紹，「勸世三姊妹」推出兩年來已演出40餘場，總計售票超過6萬張，2024年的每場演出，全部座位幾乎都會在開票10分鐘內售罄。

主創團隊表示，由於在台灣市場大獲成功，因此有計畫開拓海外市場，而紐約作為文化界的「世界中心」，自然是出海的第一站。

據悉，該劇將在明年1月23至25日在曼哈頓 的Theatre Row劇院進行小規模試演，主要邀請業界專業人士觀看，但暫不公開售票。導演曾慧誠介紹，百老匯的新劇在面向公眾推出前，通常都需要反覆進行小範圍試演、磨合、重新打磨劇本等環節，這個流程平均需要八年時間。

團隊希望直接引入美國主流市場的創作模式，未來的目標是進軍百老匯。「躍演」執行長侯淙仁則透露，舞台音樂劇陣仗巨大，不僅人員和道具眾多，還需與舞台方擁有默契的配合度才能順利出演，因此比較遺憾的是，無論從成本還是實操層面，暫時都還很難將整部劇作全盤搬來呈現給紐約觀眾。

曾慧誠強調，「勸世三姊妹」原作完全使用國語和台語，其內容又深植於台灣獨特的文化土壤，如果原樣照搬，很難進入美國主流藝術市場的眼界，因此必須進行深度的「英文化」改寫，既保留核心的故事架構與思想內核，又要用美國觀眾能接受的形式重新呈現，這是非常大的挑戰，也是在紐約邀請本地雙語專業人士觀看試演並徵集意見的必要性。他表示，藝術作品的跨文化改編非常困難，並非全部原文翻譯那麼簡單。