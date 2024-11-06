曼哈頓華埠投票現人潮 墮胎、治安議題擺心中

5日大選日當日，曼哈頓下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)成為選民踴躍投票的熱點。(記者曹馨元／攝影)

5日大選日當天，曼哈頓下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)成為選民踴躍投票 的熱點。華人社區中，許多選民早早到場，隊伍從門口排到內廳，現場氣氛熱烈。

部分選民表示比起提前投票日當天的參與度更高。據不願具名的選民透露，當天的投票人數顯著超出之前的提前投票，「幾天前來投票時，不需要排隊就能進去，但今天來的人真的多很多，排了好一會兒。」

5日大選日當日，曼哈頓下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)成為選民踴躍投票的熱點。(記者范航瑜／攝影)

該投票站是包括華埠 在內的曼哈頓下城主要華人社區的投票站。儘管選舉日早上投票站門口沒有大排長龍，但進入社區中心後，選民在大堂門口排了四、五個人，大約需等五分鐘才能入場，大堂內各投票桌和諮詢台前均排起了隊。

5日大選日當日，曼哈頓下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)成為選民踴躍投票的熱點。(記者范航瑜／攝影)

許多華人選民表達了他們對各類議題的立場與關切。林女士強調，墮胎權是她最關心的議題之一，而川普 是推翻『羅訴韋德案』(Roe v. Wade)的始作俑者。「我的身體我做主，我們不需要一個老白男來命令女性該如何決定，」林女士說。「我們也不想要一個罪犯來當總統。」另一位林女士也表示，在氣候變遷和教育等議題上，她贊同賀錦麗的政策。

伍先生則表示自己關注的是治安問題。他認為，作為華埠社區成員，最基本的需求是安全，而這幾年華埠社區的治安狀況讓他感到擔憂。「如果治安不行，什麼政策都沒用。」伍先生認為，選出的領導人應該優先考慮提高城市的公共安全水平。伍先生拒絕透露自己的投票選擇。

5日大選日當日，曼哈頓下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)成為選民踴躍投票的熱點。(記者范航瑜／攝影)

同樣看重公共安全的楊女士表示選擇了川普。「因為我們不想要零元購，因為我們男性與女性兩種性別，」楊女士說。楊女士表示，她希望未來的政策能夠更注重治安問題，希望見到更多的警力和更安全的環境。

支持川普的梁先生也表達了他的看法。他雖然不是川普的忠實支持者，但在目前的選擇中，仍然認為「兩害相權取其輕」是較好的選項。「川普並不是我心目中理想的候選人，但相比之下，投給他是更可行的方式。」

亞美法律援助處(AALDEF)則在麥地臣街(Madison St.)上設立了民意調查點，專門調查亞裔選民對部分重要議題的看法。(記者范航瑜／攝影)

亞美法律援助處(AALDEF)則在麥地臣街(Madison St.)上設立了民意調查點，專門調查亞裔選民對部分重要議題的看法。AALDEF的調查員Johnny解釋道，「每次選舉我們都會設置民調點，收集選民對墮胎、氣候變遷和移民等議題的想法。我們不會問選民的個人資料，選民可以自由選擇是否參與每項議題。」

當天，聯合民主黨派出數名義工在站外向選民發放傳單，鼓勵大家支持民主黨候選人。在法拉盛就讀高一的丁同學也是義工之一。丁同學表示，現場的選民多數反應溫和，但也有少數人持強烈反對態度。「有些選民比較支持我們的宣傳，但也遇到一些人反應比較極端，甚至發生肢體推擠，」丁同學說道。