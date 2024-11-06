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川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

班森賀投票站人潮湧 民眾盼華社團結勿分裂

記者胡聲橋／紐約報導
選民在96初中投票站投票。(記者胡聲橋／攝影)
選民在96初中投票站投票。(記者胡聲橋／攝影)

美國大選選舉日到來，布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區各投票站人潮湧動，在上班之前和下班之後，投票者尤其眾多。96初中(I.S.96)投票站是眾多班森賀華人投出手中一票的地方。投票的華人有的支持川普，有的支持賀錦麗；有的擁護現任州參議員曲怡文，有的希望陳學理當選。不過，眾多華人都希望選舉不要造成社區的分裂，盼望華社團結，共同為社區造福。

班森賀96初中投票站外曲怡文和陳學理的支持者做著最後的努力。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀96初中投票站外曲怡文和陳學理的支持者做著最後的努力。(記者胡聲橋／攝影)

96初中投票站協調員華裔Cindy Li說，截止下午4時30分，該投票站共錄有大約700張選票。據提供翻譯服務的華裔小夥King Lau介紹，選舉日一共有大約60名華裔向他尋求翻譯服務，其中大多數人要求的是粵語服務。

州眾議員第47選區民主黨女領導人唐鳳巧(Nancy Tang)，選舉日也在這個投票站當義工，根據她的觀察，在選舉日當天該站的投票者中，大約有三分之一，也就是超過200人是華裔投票者。截止下午5時30分，位於班森賀的聖多米尼克天主教堂(St. Dominic Catholic Church)在選舉日共收集了422張選票，其中華人選票有大約120張。

選民在聖多米尼克天主教堂投票站投票。(記者胡聲橋／攝影)
選民在聖多米尼克天主教堂投票站投票。(記者胡聲橋／攝影)

華裔選民鐘女士走出96初中投票後表示，她不是民主黨的粉絲，但她更不喜歡川普的人品，兩害相權取其輕，他投票給了賀錦麗，希望她能把美國帶回正常的軌道。在第17區州參議員選舉方面，她說曲怡文為社區做了不少事情，在學校也經常看到她，所以投了曲怡文的票。

選民鐘女士接受世報記者馬璿採訪。(記者胡聲橋／攝影)
選民鐘女士接受世報記者馬璿採訪。(記者胡聲橋／攝影)

投票站外，17區州參議員共和黨候選人陳學理的兩名義工說，他們都把票投給了陳學理。義工權叔表示，他希望沒有戰爭，社會治安好，不希望小孩不到年齡自己可以決定變性，所以他把票投給了川普。義工劉向健說，陳學理堅決反對86街遊民所的立場讓人看到他很有擔當，是真心實意為民眾服務，覺得他如當選，會為社區做出更大貢獻。

選民林先生在投票後表示，他把票投給了賀錦麗和曲怡文，因為他覺得川普會把美國帶入分裂和混亂，川普反對移民的政策實際上是對華人移民不利的，有可能造成排華和歧視。他認為曲怡文是現任州參議員，而且做得不錯，所以希望她連任。林先生還表示，現在華人社區因為選舉，相互攻擊得太厲害了，這對華社有百害而無一利，他希望華社不要因為選舉造成嚴重撕裂，而是應該團結起來，共同為華人謀福利。

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