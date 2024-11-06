跟拍影響賽事 韓裔網紅遭紐約馬拉松終身禁賽

崔馬特於5日在Instagram上發文道歉，並表示不會上訴。(取自崔馬特Instagram帳號)

紐約亞裔網紅崔馬特(Matt Choi，音譯)因在比賽中擅自使用電動自行車跟拍被取消紐約市馬拉松 成績，並遭終身禁賽。崔馬特5日公開道歉，承認錯誤並表示不會申訴。

崔馬特現年29歲，是一名韓裔 運動博主。在3日的紐約市馬拉松賽中，他以2小時57分15秒完賽，成績不俗。然而，因未經授權安排電動自行車隨行拍攝，影響其他跑者，他被紐約路跑者協會(New York Road Runners, NYRR)取消成績，並終身禁賽。

崔馬特5日在Instagram上發文道歉，表示：「我犯了錯，無話可說。周日我讓弟弟和攝影師騎電動自行車跟拍，這是自私的行為，導致嚴重後果。我們不僅危及了其他跑者的安全，也妨礙了他們的個人成績，甚至在取水時造成阻礙。」

崔馬特表示，紐約市馬拉松的宗旨是為社區而設，自己卻把比賽變成了個人秀，對此深感後悔。「這完全是我的錯，與我弟弟或攝影師無關，是我自己做出的決定。」

NYRR表示，崔馬特有權上訴，但他表示不會採取行動。「我會承擔這個後果，這已經不是第一次因使用電動自行車拍攝被指出問題，但這次將是最後一次。我不會再犯。」

崔馬特在TikTok擁有超過46萬5000名追隨者，Instagram粉絲數超過40萬5000人。他在周日馬拉松比賽中平均每哩用時6分46秒，在5月的布碌崙(布魯克林)半馬中以1小時24分26秒完賽，均展現出相當實力。