跟拍影響賽事 韓裔網紅遭紐約馬拉松終身禁賽
紐約亞裔網紅崔馬特(Matt Choi，音譯)因在比賽中擅自使用電動自行車跟拍被取消紐約市馬拉松成績，並遭終身禁賽。崔馬特5日公開道歉，承認錯誤並表示不會申訴。
崔馬特現年29歲，是一名韓裔運動博主。在3日的紐約市馬拉松賽中，他以2小時57分15秒完賽，成績不俗。然而，因未經授權安排電動自行車隨行拍攝，影響其他跑者，他被紐約路跑者協會(New York Road Runners, NYRR)取消成績，並終身禁賽。
崔馬特5日在Instagram上發文道歉，表示：「我犯了錯，無話可說。周日我讓弟弟和攝影師騎電動自行車跟拍，這是自私的行為，導致嚴重後果。我們不僅危及了其他跑者的安全，也妨礙了他們的個人成績，甚至在取水時造成阻礙。」
崔馬特表示，紐約市馬拉松的宗旨是為社區而設，自己卻把比賽變成了個人秀，對此深感後悔。「這完全是我的錯，與我弟弟或攝影師無關，是我自己做出的決定。」
NYRR表示，崔馬特有權上訴，但他表示不會採取行動。「我會承擔這個後果，這已經不是第一次因使用電動自行車拍攝被指出問題，但這次將是最後一次。我不會再犯。」
崔馬特在TikTok擁有超過46萬5000名追隨者，Instagram粉絲數超過40萬5000人。他在周日馬拉松比賽中平均每哩用時6分46秒，在5月的布碌崙(布魯克林)半馬中以1小時24分26秒完賽，均展現出相當實力。
紐約路跑者協會向「紐約郵報」透露，禁賽的決定是基於崔馬特違反世界田徑規則及NYRR行為準則，影響了比賽秩序和他人參賽權益。聲明稱：「經過審查，協會取消了崔馬特參加2024年TCS紐約市馬拉松的資格，並從成績名單中移除。他被禁止參加未來的任何NYRR舉辦的比賽。」
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