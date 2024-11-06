專為長者設計… 布碌崙日落公園可負擔住房完工 提供84單位

紐約州長霍楚宣布，位於布碌崙(布魯克林)日落公園可負擔住房Sunset Ridge正式完工。(取材自Apartments.com)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，位於布碌崙 (布魯克林)日落公園可負擔住房Sunset Ridge正式完工。作為該區15年來第一個專為老年人設計的可負擔住宅，Sunset Ridge斥資6500萬元，專門接受收入不超過當地中位數50%的62歲以上長者，所有住房單元皆享有租金 補貼，租客支付租金將不超過收入的三成。

位於布碌崙4大道6309號九層樓的聯排可負擔住房，為錫安路德教會(Zion Lutheran Church)拆除後改建，除保留原始教堂元素外，另結合節能設計與教育空間，住客除可享有緊急救難援助外，還有休閒活動與身心照護等社會福利服務。公寓和市學校規畫局(School Construction Authority)合作設立的五個學前托嬰班將在2025年開放，提供社區家庭早期教育的管道。公告另指出，84個住房單位中將保留26戶給曾無家可歸的老年人，申請已於去年3月截止。

州住房與社區重建廳(NYS Home and Community Renewal)已在布碌崙區開發逾7700個可負擔住宅，盼於全州創建與保護10萬個可負擔住屋，完成霍楚的250億五年住房計畫。專員凡斯納斯(RuthAnne Visnauskas)表示，希望長者能在熟悉的社區裡安享晚年，並滿足多組家庭的需求。

凡斯納斯另提到，公寓樓除有助於減少住戶的碳足跡外，還能服務有租屋補貼需求的租戶。霍楚表示，Sunset Ridge是一個針對多世代家庭且以社區為中心的計畫，結合社區多元的歷史，且強調永續性。盼能透過投資此類多功能項目創造更宜居、更可負擔的未來，為社區繁榮帶來新轉機。