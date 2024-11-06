我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

專為長者設計… 布碌崙日落公園可負擔住房完工 提供84單位

記者馬璿／紐約報導
紐約州長霍楚宣布，位於布碌崙(布魯克林)日落公園可負擔住房Sunset Ridge正式完工。(取材自Apartments.com)
紐約州長霍楚宣布，位於布碌崙(布魯克林)日落公園可負擔住房Sunset Ridge正式完工。(取材自Apartments.com)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，位於布碌崙(布魯克林)日落公園可負擔住房Sunset Ridge正式完工。作為該區15年來第一個專為老年人設計的可負擔住宅，Sunset Ridge斥資6500萬元，專門接受收入不超過當地中位數50%的62歲以上長者，所有住房單元皆享有租金補貼，租客支付租金將不超過收入的三成。

位於布碌崙4大道6309號九層樓的聯排可負擔住房，為錫安路德教會(Zion Lutheran Church)拆除後改建，除保留原始教堂元素外，另結合節能設計與教育空間，住客除可享有緊急救難援助外，還有休閒活動與身心照護等社會福利服務。公寓和市學校規畫局(School Construction Authority)合作設立的五個學前托嬰班將在2025年開放，提供社區家庭早期教育的管道。公告另指出，84個住房單位中將保留26戶給曾無家可歸的老年人，申請已於去年3月截止。

州住房與社區重建廳(NYS Home and Community Renewal)已在布碌崙區開發逾7700個可負擔住宅，盼於全州創建與保護10萬個可負擔住屋，完成霍楚的250億五年住房計畫。專員凡斯納斯(RuthAnne Visnauskas)表示，希望長者能在熟悉的社區裡安享晚年，並滿足多組家庭的需求。

凡斯納斯另提到，公寓樓除有助於減少住戶的碳足跡外，還能服務有租屋補貼需求的租戶。霍楚表示，Sunset Ridge是一個針對多世代家庭且以社區為中心的計畫，結合社區多元的歷史，且強調永續性。盼能透過投資此類多功能項目創造更宜居、更可負擔的未來，為社區繁榮帶來新轉機。

非營利機構5大道委員會(Fifth Avenue Committee)負責Sunset Ridge計畫贊助、開發與管理這棟建築，大樓地下室與一樓的公共設施則由市都會區協同會(Metropolitan New York Synod)管理。

布碌崙(布魯克林)日落公園可負擔住房Sunset Ridge於30日正式完工，將...
布碌崙(布魯克林)日落公園可負擔住房Sunset Ridge於30日正式完工，將提供84戶住房單位給62歲以上長者。(取材自NYC Housing Connect)

布碌崙 霍楚 租金

上一則

2027年後紐約州拿高中文憑 將不再要求州會考

下一則

布碌崙市議員紀思庭爭取千萬撥款 翻修康尼島凱瑟公園
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙班森賀投票站將迎高峰 2華裔候選人最後衝刺

紐約布碌崙班森賀投票站將迎高峰 2華裔候選人最後衝刺
布碌崙班森賀投票站人頭攢動 華人投票積極

布碌崙班森賀投票站人頭攢動 華人投票積極
紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多
86街抗議者車隊遊行 號召投票

86街抗議者車隊遊行 號召投票

熱門新聞

波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51
涉嫌性侵五歲女孩的嫌犯迪亞茲。(納蘇郡警方提供)

紐約長島無證客 涉強暴攻擊5歲女童…恐還有其他受害者

2024-11-01 17:17

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票