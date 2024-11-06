布碌崙市議員紀思庭爭取千萬撥款 翻修康尼島凱瑟公園

紀思庭宣布，爭取到1000萬元經費投入凱瑟公園的翻新工作。(紀思庭辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)近期宣布，已從市議會中爭取到1000萬元經費，將投入於康尼島 凱瑟公園(Kaiser Park)的大型維修工作；據悉，該公園是當地大量華人使用的公園，自30年代以來便建立，這次是首次獲得經費整修。

凱瑟公園位於康尼島的東北區，是社區少數的公眾休閒場所之一，設有活動房屋、遊樂場、運動場、球場、跑道以及海濱設施等空間，夏季時更是每天會吸引大量的民眾到場使用；此外，公園也是當地主要的社區活動中心，經常被非營利組織用來舉辦活動。

紀思庭辦公室指出，凱瑟公園在1930年代建設，直到現在已長年失修、陳舊不堪，其辦公室也很常收到民眾的投訴，指在走道、叢林、運動區和遊樂園等設備老舊，若民眾使用時不謹慎，很容易引發危險情況；而經過多年的爭取，紀思庭終於從2025財政年城市預算 的一部分中撥款1000元，將對這個公園進行整修。

「我很榮幸可以爭取到撥款來實現這一目標」，紀思庭表示，凱瑟公園對社區居民意義重大，便利的地理位置是很多社區家庭運動、鍛鍊身體的必去之地，這項翻修工程必定會造福很多人，同時提升社區的生活品質。

隨著撥款到位，市公園局將開始步入公園設計階段，並決定要進行哪些公園設施，更多的設計內容將在日後公開；儘管維修期間公園將會部分關閉，造成不便，但完工後公園將會有嶄新的面貌，希望社區民眾能夠拭目以待。