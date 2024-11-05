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市教育總監：所有學生都應掌握雙語 華裔讚

記者曹馨元╱紐約報導
市教育總監羅莫斯日前表示，正在研究如何在全市範圍內擴展多語言教學計畫。(路透)
市教育總監羅莫斯日前表示，正在研究如何在全市範圍內擴展多語言教學計畫。(路透)

上月上任的紐約市新教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)日前在接受採訪時表示，她認為每個人都應該會說起碼兩種語言，同時透露正在研究如何在全市範圍內擴展多語言教學計畫。

在接受每日新聞的專訪時，羅莫斯回憶了自己作為波多黎各移民二代的西班牙語學習經歷。她表示，她的母親因逃離家庭暴力而來到美國，她的兄弟姐妹在布朗士區長大，成長過程中並沒有說西語的環境，「西班牙語在我們家失傳了」。但通過翻譯西語歌、在高中時選修西班牙語等努力，羅莫斯最終還是靠自己學會了西班牙語。

相比自己當初的語言學習經歷，羅莫斯表示希望如今的紐約市學生能有更好的語言學習機會與環境，也透露目前正在研究如何擴展多語言教學計畫，更好地服務想要學習第二門語言的本地學生及學習英語的新移民學生。

近年來，大量新移民的湧入對紐約市公立學校的學生人口結構產生了重要的影響。資料顯示，過去五年來，市內英語學習者的人數增加了12%；在上一學年中，約有16%的公立學校學生正在學習英語。

「我堅信每個人都應該會說一種以上的語言」，羅莫斯表示，她相信英語學習者在良好的語言環境下能夠迅速掌握英語，不必太過擔心；同時，她認為公立學校系統為只會說英語的學生提供外語教學這一點上做的還不夠。

對於布朗士科技高中一名高二學生的家長劉女士來說，提高公立學校系統的外語教學「一定是一樣好事」。劉女士的女兒三歲來到美國，為了不讓女兒丟失中文能力，劉女士也在女兒小時候為她報過中文補習班，「目前對話都沒問題，但是認字還是比較有限」。劉女士認為，學好中文並不只是為了和家人溝通，也是「一個傍身的技能」。

洛杉磯加大(UCLA)的社會學教授周敏指出，新一代的華裔移民往往掌握更好的英語能力，因而更容易用英語和他們英語為母語的子女交流，因而教會二代移民中文更變成了一場「必敗的仗」；而丟失語言技能也加速了二代移民被主流文化的「文化同化(Cultural Assimilation)」。

移民 公立學校 紐約市

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