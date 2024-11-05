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私校特教服務缺失 市議員函教局關切

記者尤昱程╱紐約報導
新學年至今，紐約市有上千私校生無法獲得應享有的特教服務，帕拉迪諾致信市教育總監表達不滿。(帕拉迪諾辦公室提供)
新學年至今，紐約市有上千私校生無法獲得應享有的特教服務，帕拉迪諾致信市教育總監表達不滿。(帕拉迪諾辦公室提供)

有報導稱，紐約市數千名私校學生未能在新學年獲得根據個別化教育服務計畫(Individualized Education Service Plan，IESP)所規定的服務，引發不少家長與教育倡導者不滿。為此，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)致函市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)，表達對此問題的關切。

根據法律，此計畫要求私立學校為有特殊需求的學生提供服務，這些服務是學生權益的基本保障，費用由當地學區承擔。而根據帕拉迪諾的辦公室所述，自學年開始以來，紐約市的私校生就一直無法獲得這項法定的教育服務。

帕拉迪諾表示，不僅許多學生未能獲得應有的服務，部分學生甚至在學年初接受了特教服務(Special Education Teacher Support Services)後被突然剝奪，且無任何解釋或申訴管道，給家庭帶來極大困擾，並損害了學生的教育利益。

針對這一問題，市教育局僅以一封通告信回應，解釋稱由於非公立學校學生對特教服務的需求急劇增加，並出現了「潛在的詐騙行為」。

然而，帕拉迪諾表示，這些學生大多數自幼就接受這些服務，另有部分學生則是從公立學校轉至私立學校後繼續需要這些資源的支持，此次的服務缺失無法僅以需求增加來解釋。

帕拉迪諾說，教育局此舉是對學生權利的嚴重忽視，這樣的行為是無法接受的；她呼籲市教育局應立即恢復所有法定服務，並徹底調查對服務請求置之不理的現象，保障學生應有的權益。

此行動得到了許多家長和教育維權者的支持。一些家長指出，他們的孩子一生都在接受這些服務，或曾在公立學校獲得完整支持，如今卻因服務缺失面臨重大困難。

教育局 公立學校 紐約市

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