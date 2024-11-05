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市議會補強「同意之城」 確保開發可負擔住房

記者許君達╱紐約報導
市議會對市長亞當斯提出的旨在突破現有土地利用法則限制、開發更多住房的「同意之城」計畫提出了補丁版本，名為「全民之城」，旨在保障對可負擔住房的開發、供給和養護。(記者許君達╱攝影)
市議會對市長亞當斯提出的旨在突破現有土地利用法則限制、開發更多住房的「同意之城」計畫提出了補丁版本，名為「全民之城」，旨在保障對可負擔住房的開發、供給和養護。(記者許君達╱攝影)

市議會10月在對市長亞當斯(Eric Adams)提出的「同意之城」(City of Yes)規畫進行聽證程序後，近日針對其中引發較大爭議的「住房機會」計畫推出市議會版的補充方案。新方案名為「全民之城」(City of All)，並未推翻亞當斯版本中的主要內容，但為地產開發項目設定了確保可負擔住房供應的限制性條款。

「同意之城」計畫共包含三個部分，其中市議會本次聽證的「住房機會」部分旨在在現有中高密度和低密度土地分別採取不同的策略，以便在不增加用地空間的情況下創造更多居住單元。這項計畫面臨的最大爭議在於，它將突破現行土地利用和規畫法律對於低密度社區的保護，使更多的居民得以進入大量原本位於皇后區、布朗士和史島的郊區中產社區共享有限的空間。

根據市議會此前提出的意見，「同意之城」計畫並未保證在原定的低密度社區內開發的新建案為可負擔住宅項目，因此「全民之城」計畫要求在大型公共交通節點周邊開發的住房項目提供足量可負擔單元、為開發保障性住房的組織增加政策傾斜、為現有包括政府樓在內的保障性住房增加維護保養資金投入，以及擴大住房券、保護租客等方面的政策力度等。

市議長歐德思(Adrienne Adams)在聲明中表示，紐約市需要更多的住房，但在增加建設的同時，旨在為城市中大量中產和勞工階層減輕住房壓力的保障性和可負擔性也必須同時得到保證。

據報導，由於議長歐德思及她所領導的進步派無意全盤否決「同意之城」計畫，而市長亞當斯在面臨極大內外部壓力的情況下也並不掌握談判的主動權，因此雙方很可能會依據被視作「補丁」的「全民之城」中所提出的方案，在原有「同意之城」版本上進行一定的增補，然後達成一致。在最終協商後，市議會計畫在今年年底之前對「同意之城」中的「住房機會」部分進行表決。

亞當斯 布朗士 紐約市

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