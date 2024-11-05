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地鐵鎖喉案開庭 陪審團評估錄像

記者胡聲橋╱紐約報導
警員隨身攝像頭的畫面顯示，警員到場為尼利實施急救，潘尼仍留在車廂。(警方提供)
警員隨身攝像頭的畫面顯示，警員到場為尼利實施急救，潘尼仍留在車廂。(警方提供)

患有精神疾病的非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)去年5月在曼哈頓地鐵車廂被前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉4日開庭審理，陪審團觀看了案發當時的視頻，並聽取了其拍攝者和其他目擊證人的證詞。

來自墨西哥的獨立記者瓦斯奎茲(Juan Alberto Vázquez)向陪審團作證，他說，當一名男子將手伸進F線地鐵正在關閉的車門，擠進車內，將外套丟在地上並開始大喊大叫時，他拿出手機拍了一張照片。過了一會，當另一名乘客潘尼用手臂纏住尼利的脖子並將其帶倒在地後，他開始拍攝視頻。瓦斯奎茲在法庭上表示，他認為這次暴力衝突不尋常，應該記錄下來。

瓦斯奎茲在社交媒體上發布了他拍攝的視頻後，這段視頻在網路上瘋傳，引起了人們的抗議並呼籲起訴潘尼。根據法庭記錄，潘尼是一名26歲的前海軍陸戰隊員，他對被起訴的過失殺人罪(manslaughter)和刑事疏忽殺人罪(criminally negligent homicide)都不認罪。尼利是前著名歌星麥克傑克遜的模仿者，曾無家可歸，患有精神分裂症，死前使用過合成大麻素。

辯護律師稱，30歲的尼利在地鐵上大喊大叫，對乘客進行恐嚇後，潘尼用胳膊夾住尼利的脖子將其制服。檢察官認為潘尼鎖喉尼利動機是好的，但「做得太過分」，潘尼應該知道用手掐住尼利的脖子約6分鐘可能會要了他的命。

法庭當天還聽取了案發時地鐵車廂內其他目擊者的證詞。當時正在放學回家路上的高中四年級女學生羅薩里奧(Ivette Rosario)作證說，當尼利大喊他沒有食物、沒有錢，而且不在乎回到監獄時，尼利當時的口氣讓她很害怕和緊張，她差點要暈過去。羅薩里奧還作證說，尼利的威脅言辭並不針對特定的乘客。她說她聽到很大的一聲悶響後，就看到兩人已經倒在車廂地板上了。

陪審團當天還聽取了地鐵車廂內另一名乘客古德森(Larry Goodson)的證詞。從瓦斯奎茲拍攝的視頻中可以聽到他叫潘尼住手。

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