華埠街頭色狼鹹豬手襲胸 警追緝

曼哈頓華埠附近發生猥褻女性案件，警方呼籲知情民眾提供線索幫助破案。(市警提供)

一名在曼哈頓華埠 附近涉嫌猥褻女性的嫌犯作案後潛逃近半月，警方現已公布其照片並向社會徵集破案線索。

根據警方通報，這名嫌犯今年10月23日下午4時左右，在曼哈頓華埠外圍的拉菲逸街(Lafayette St.)交窩扶街(Worth St.)處攔住一名正在行走的38歲女性，先向其口頭提出下流要求，然後未經受害人同意，便伸手去抓她的胸部。作案後 ，嫌犯沿拉菲逸街步行向南逃離，案件沒有造成人員傷亡。警方表示，出於保護隱私的考慮，他們在接到報案後沒有紀錄受害人的族裔，也不能透露受害人的身分信息，目前尚不清楚其是否為華人 。

警方公布的監控影像顯示，嫌犯膚色較深、身材中等，作案時身穿淺色牛仔外套、內穿深色襯衫，下半身為黑色長褲和白色運動鞋，身上有一單肩背包，頭戴套頭式耳機。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。