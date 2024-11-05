美華加華醫學聯會30周年 紅燈籠晚宴同慶

美洲中華醫學會(CAMS)和亞美醫師協會(CAIPA)2日晚在曼哈頓切爾西碼頭60號舉辦「紅燈籠晚宴」，慶祝美華加華醫學聯會(FCMS)成立30周年。(記者范航瑜╱攝影)

美洲中華醫學會(CAMS)和亞美醫師協會(CAIPA)日前在曼哈頓切爾西碼頭(Chelsea Piers)60號舉行「紅燈籠晚宴」(Red Lantern Gala)，慶祝美華加華醫學聯會(FCMS)成立30周年。

紅燈籠晚宴旨在凝聚華裔 醫療專業人士的力量，推動CAMS提升華裔社區的健康水平並促進醫療卓越。今年的活動尤具意義，標誌著美華加華醫學聯會自30年以來的成就。

黃大偉(David Huang)和羅莫(Thomos Romo III)榮獲CAMS科學獎。黃大偉因其在光學相干斷層掃描(OCT)技術上的傑出貢獻而獲獎，該技術應用於眼科、皮膚科及神經科等領域，徹底改變了多學科的診斷和監測方法。而羅莫則因創立「紐約小寶臉基金會」(Little Baby Face Foundation)而受表彰，該基金會多年來為全球出生時患有面部畸形的兒童提供免費的整形手術。

紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Medical Center)婦產科華裔教授萬祥玉(Livia S. Wan)榮獲CAMS特別社區服務獎。萬祥玉已年逾九旬，近50年來接生了5000名新生兒，是朗格尼醫療中心首位亞裔 女性教授。

萬祥玉在致詞時說：「我總覺得自己做得不夠，還想為社區付出更多。」活動當晚還成立了以她名字命名的萬祥玉醫學獎學金，並頒發了首屆獎項，旨在支持美國或加拿大的華裔醫學生。王雪華醫師家族則捐設了「王雪華醫師青年教師獎」(H. H. Wang Ngai MD Junior Faculty Award)，專門資助紐約州新晉華裔女性臨床研究員。