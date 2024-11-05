作家楊健法拉盛座談 分享華裔超級英雄小說「龍人」英文版

華裔作家楊健日前在法拉盛圖書館舉行新書座談會。(記者尤昱程╱攝影)

華裔 作家楊健日前在法拉盛 圖書館舉行座談會，分享其原創小說「龍人」英文版，吸引不少讀者與文學愛好者參與，讓關注超級英雄與中華文化的社區成員有了深入交流的機會。

楊健表示，「龍人」這部小說旨在填補華人 文化中缺乏超級英雄角色的空白。他說，在西方世界，超級英雄已成為文化中的重要一環，而這類角色對青少年的價值觀塑造有著深遠的影響。

2012年楊健與中學教師習玲(Diane Shilling)相識，兩人之後合作，完成「龍人」的中文與英文兩個版本，於2019年先推出中文版。楊健表示，此後他不斷修改、完善，最終在今年7月推出了更緊湊、引人入勝的英文版，希望在海外市場引起共鳴。

楊健說，他的創作靈感來源於他的女兒。當女兒好奇地問他為何在眾多超級英雄中看不到中國人時，他便立志創造一位華裔超級英雄，為新一代華人青少年注入一份特別的文化力量。

活動現場，楊健分享了「龍人」背後的文化理念，並解釋他如何試圖在書中融入現代中國人的價值觀與夢想。他說，超級英雄不僅是一種文學創作，也是一個展示民族特質和文化價值的載體，通過這樣的故事，不僅可以傳遞中國文化的深度，還能吸引年輕一代探索自己文化的底蘊。

楊健表示，他希望未來能夠將「龍人」推廣至漫畫、影視等領域，讓這個華裔超級英雄的形象觸及更多年輕讀者和觀眾，為華裔社區提供深具意義的文化資源。