柏路「幸運之路」壁畫揭幕 巨龍蜿蜒 吸引遊客拍照

韓星霞以紅、橙、黃等暖色系描繪了一條長長的巨龍，龍身蜿蜒在藍色背景中。(記者范航瑜╱攝影)

柏路(Park Row)重開問題多年來一直雷聲大雨點小，但其美化工程終於在今秋提上了日程。柏路日前已換上「幸運之路」等全新壁畫，在單調的路面和路障中融入了龍、兔子、燈籠等中華文化元素，吸引了不少遊客駐足拍照。

該美化項目由市交通局(DOT)牽頭，邀請來華裔藝術家韓星霞、蔡陳林和Deanna Lee，以及韓裔與秘魯裔藝術家珉珍(Isolina Minjeong)，在柏路及周邊進行創作。韓星霞負責瀝青路面人行道美化，她以紅、橙、黃等暖色系描繪了一條長長的巨龍，龍身蜿蜒在藍色背景中，並以綠葉點綴。這幅畫從柏路的珍珠街(Pearl St.)路口，一路延伸至布碌崙 (布魯克林)大橋橋下，除了美觀以外，還幫助畫分出了原本界線不明的人行道與自行車道。

巨龍路畫結束後，便由珉珍的路障美化項目接棒。她的作品名為「幸運之路」(Lucky Passage)，全長約400呎，從布碌崙大橋橋下入口延伸至法蘭克福街(Frankfort St.)。相比起韓星霞更為傳統的風格，珉珍運用前衛俏皮的配色和設計，充滿線條感，並以花瓶、燈籠等中華元素點綴其間。

珉珍表示，這幅壁畫是向華埠 的深厚文化傳統致敬。「我嘗試用壁畫描繪出華埠文化中『平靜與堅韌』的雙面性，象徵兩者的和諧共存。」

儘管獨特的中華元素吸引來不少遊客視線，附近的華人卻對此項目看法不一。在附近上班的李先生偶爾會途徑柏路前往地鐵站 。他擔心此項目的實際效用，並舉例提到華埠宰也街(Doyer St.)的類似瀝青路畫，不久就因灰塵與褪色而變得黯淡。「交通局應該把資金應投向更有實際效用的項目，例如改進目前的自行車道。」李先生指出，現有雙向自行車道僅共用一條車道，存在安全隱患。