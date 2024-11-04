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市教育局財務課程徵求測評 最高可領875元

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市教育局日前呼籲全市學生、家長及教育工作者報名測評尚未上線的財務知識課程，參與者最高可獲得875元的津貼。(美聯社)
紐約市教育局日前呼籲全市學生、家長及教育工作者報名測評尚未上線的財務知識課程，參與者最高可獲得875元的津貼。(美聯社)

紐約市教育局日前呼籲全市學生、家長及教育工作者報名上網測評尚未上線的財務知識課程，學生和家長最高可獲得每套課程175元的津貼，最多參與五套課程的測評；教育工作者的測評將按小時計酬。此舉旨在推出學生財務管理相關課程，強化財務教育。

愈來愈多的學生和教育工作者指出，學生在高中畢業前習得預算和金錢管理的技能非常重要，對他們日後更為財務獨立的大學生活頗有益處。據悉，紐約市政府也正在醞釀系統性的財務知識普及計畫，預計將在2030年前讓所有學生都參與財務知識相關課程的學習；此次呼籲學生、家長及教育工作者幫助測評財務知識課程也是為了日後的全面推廣做準備。

根據要求，被選中參與課程測評的評估人員將通讀課程、填寫評分卡、與研究人員通話，並在今年12月至明年3月間參與一次Zoom會議；每項課程的測評總時長約在5小時，每位評估人員最多可參與五套課程的測評，最高可獲得875元的津貼。

市教育局發言人圖爾(Chyann Tull)表示，教育局已經開始在部分學區普及財務知識教學，並計畫將此推廣至整個公立學校系統。「(金融知識)能確保學生在畢業時能有踏實的理財計畫和明確的經濟保障」，圖爾說，「我們希望我們的學生、家庭和教育工作者能夠對為他們服務的課程有發言權」。

近年來，對於金融知識的重視與強調愈發凸顯。州教育廳長羅薩(Betty A. Rosa)與州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)在今年聯合發表專欄文章，指出紐約所有學校都應教授金融知識；州政府擬定的高中畢業要求新規，也包括一項增加金融知識學分要求的提案。

有興趣參與測評的學生、家長及教育工作者，須在11月15日前填寫報名表格，https://shorturl.at/E3rjq。

教育局 紐約市 預算

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