紐約市提前投票結束 華社熱情高 逾百萬人完成

提前投票結束，紐約市過百萬選民已完成投票。圖為曼哈頓華埠所在選區的投票站。(記者許君達／攝影)

紐約州大選提前投票 3日晚間結束，正式投票日設於11月5日(周二)，未參與提前投票的選民可在當日前往投票站完成投票。今年提前投票的熱度高漲，紐約市選舉委員會3日上午宣布，全市已有超過100萬選民完成了投票，而在3日下午5時提前投票結束後，全市總共的投票人數為108萬9328人。全市三大華社的投票點更是人潮不斷，不少華裔選民表示支持共和黨。

在今年的大選中，包括華埠在內的曼哈頓下城主要華人社區的投票站位於下東城的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)一處。提前投票關閉前半小時左右的統計數據顯示，該投票站在整個提前投票期間共接待了3718名選民。

華裔選民宗女士透露，包括總統在內，她的所有選項均投給共和黨候選人。她表示，在數十年間，從總統到市議員，她參與了所有選舉，而在若干年前，她還曾是民主黨的登記選民。造成這一變化的原因有很多方面，其中既包括華人社區普遍關注的經濟和治安，也包括價值觀層面的原因。

宗女士表示，川普 在任的四年中，物價穩定，而拜登在任的四年，各種基本生活所需的物資價格幾乎全漲了一倍；她現在乘坐地鐵時的安全感也明顯低於以前。此外，她認為民主黨在經濟政策和進步主義主張等方面愈發偏向極左，「跟共產主義一樣」，而她正是為了逃離共產主義才來到美國。她強調，她在投票時更希望根據具體政策做出決定，而不會過於在意關於候選人的「花邊消息」。

而在法拉盛紐約童軍俱樂部(Boy's Club)投票站，截至3日下午4時，該投票站已有將近6000人完成投票；而其中不少華裔選民表態支持川普，因為其邊境政策強硬，被認為能有效應對無證客問題，保障社區安全。投票站的伍女士表示，目前約有將近6000位選民來投票，投票情況算是正常。

不少選民表示支持共和黨候選人川普。選民林女士表示，對兩位候選人皆不滿意，選擇「兩害相權取其輕」，尤其對副總統賀錦麗的邊境政策和墮胎議題無法接受，因此決定投票支持川普，希望他能穩定當前混亂的國際局勢。

駱女士首次參與投票，因對無證客問題深感不滿。她認為無證客湧入對社會治安和華人生活造成威脅，尤其在紐約問題尤為嚴重，期望川普能打擊非法移民 ，讓美國恢復安全與安定。

任女士雖然對川普的個人風格不感興趣，但認為他在無證客問題上的立場更符合自身需求。她表示，民主黨過於寬容非法移民，反而讓工薪階級無法享受應有的福利，因此決定投票給川普，認為他的政策更有利於普通勞工的生活。

布碌崙(布魯克林)華選民也踴躍投票，日落公園高中投票站半日即累積超過百人到場投票，投票站工作人員Daisy表示，此投票站人潮一直都相當固定，每天都會有200人至300人投票。她觀察今年大選投票看見許多年輕人身影，也提到今上午人潮較前幾日白天少，推測可能與馬拉松阻擋交通有關。已擔任選舉志工6年的Ray觀察到，今年首投選民比起他過去看到的都多，推測因兩黨角力激烈，同時刺激選民投票意願。