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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

貼「中共代理人」標籤？專家：效果不大

記者高雲兒╱紐約報導
陳學理的宣傳海報被人貼上「中國共產黨代理人」貼紙。(記者顏潔恩╱攝影)
陳學理的宣傳海報被人貼上「中國共產黨代理人」貼紙。(記者顏潔恩╱攝影)

隨著選舉日益臨近，「中共代理人」的標籤被頻繁用作競選攻擊手段，讓華人社區深感不安。多位候選人都因這類無根據的指控成為攻擊對象，他們譴責這種策略既充滿偏見，又意圖散播恐懼，呼籲停止不實宣傳。相關專家表示，這類激烈言論在選戰最後階段的效果有限，但其分裂性和煽動性卻會對亞裔社區造成嚴重傷害。

10月中，競選布碌崙第17選區州參議員的華裔陳學理，以及競選皇后區第40選區州眾議員的華裔王紹權(Philip Shaw Chuan Wang)都發現競選海報上被張貼「中國共產黨代理人」(China Communist Party Agent)字眼的標籤，讓他們備感憤怒。

這類現象甚至蔓延到非華人的候選人。10月初，長島州眾議會第16選區議員希麗蒂(Gina L. Sillitti)也遭受類似攻擊，一份在長島流傳的文宣資料暗示她的競選活動受「中國間諜」資助。希麗蒂在社群媒體上強烈回應，譴責這種抹黑手法「完全令人厭惡」；她解釋，自己僅收到過一筆150元的捐款，並在相關指控出現時立即退還。她表示，她的競選活動秉持誠信與透明，並批評始作俑者通過散布恐懼和誤導來攻擊她，違背了公平競爭的原則。

其實，這樣的指控不是最近才發生。長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮議員劉巧怡表示，這種「中共代理人」的指控早已成為政治攻擊的老套路。她回憶，自己參選時也曾遭遇類似指控，這種誣陷手段不僅散布恐懼，更試圖讓亞裔社區噤聲，「這種恐嚇性宣傳分裂且充滿種族歧視，對我們亞裔社區傷害極大。」

刘巧怡批評這類宣傳讓亞裔在反駁時陷入兩難，並強調候選人無法完全掌控所有捐款者的背景，「如果有人對我們的政見有意見，應該正面討論，而非透過這種分裂社區的方式。」

策略家楊元(Trip Yang)表示，為維護民主，不應隨意進行無根據的指控，這可能會引發對亞裔的更多騷擾與攻擊。他認為，亞裔作為美國公民，積極參與選舉並貢獻社區，無論哪個黨派，若無具體證據，不應輕率將他們指責為「中國間諜」，這既危險又不公正。

競選顧問紀炫宇則認為，隨著選舉進入白熱化，使用「中共代理人」等激烈言論的策略效果有限。他表示，華裔選民對中美關係已有一定了解，不會輕易受到這類指控的影響。

10月初，長島州眾議會第16選區議員希麗蒂(Gina L. Sillitti)也...
10月初，長島州眾議會第16選區議員希麗蒂(Gina L. Sillitti)也遭受類似攻擊——一份在長島流傳的文宣資料暗示她的競選活動受「中國間諜」資助。(取自希麗蒂臉書)

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