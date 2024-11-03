MTA下城新設無障礙評估中心 服務出行不便者

MTA下城設新服務中心，將便利輔助交通申請人。(MTA提供)

紐約大都會 運輸署(MTA )下屬的紐約市公共交通局(New York City Transit)日前宣布，在曼哈頓下城石頭街(Stone St.)3號開設新的無障礙交通評估中心；此地距離華埠較近，將用於為新的「輔助出行服務」(Access-A-Ride)用戶和需要重新認證資格的市民進行評估。

市公共交通局表示，該場地為MTA的招標場地，面積達1600平方呎，其中包括三個面談室。據MTA介紹，該評估中心便於通過公交或地鐵 抵達，且無障礙交通服務會為提出需求的申請人提供免費接送服務。截至2024年，MTA無障礙交通已處理了3萬2680份申請及8130份重新認證，與2023年相比增長了近11%。

MTA執行長利博(Janno Lieber)表示，新中心開設的同時，也正值該服務的準點率及乘客量增加的期間，當前在線預約次數達到了4萬次的新紀錄。截至2024年9月，「輔助出行服務」已累計提供了680萬次出行服務，其中9月為7萬9000名市民提供了80萬次乘車服務。

當局預計，此服務將在2024年超過疫情前的服務水平，總出行量將超過900萬次。目前，應用程序、網頁和定期預約等方式，30%的乘車預約可以在用戶無需撥打電話的情況下完成。

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和市議員馬泰(Christopher Marte)也均表示，該無障礙交通評估中心的開設，不僅是服務改善的舉措，更體現了對選區內殘障和行動不便市民的關懷，將進一步促進全市範圍內的公平交通。