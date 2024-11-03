紐約百年一遇乾旱 市府發警報籲節水

今年10月是中央公園自1869年開始氣象紀錄以來最乾燥的月份，直到10月29日僅錄得0.01吋降水。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 剛經歷了歷史上最乾旱的10月，已步入11月仍無明顯下雨跡象。2日，市長亞當斯 (Eric Adams)與市環保局(DEP)局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)發布全市「乾旱警報」(Drought Watch)，指示市府各部門更新節水計畫，並呼籲市民共同節約用水，以應對乾旱挑戰。

今年10月是中央公園自1869年開始氣象紀錄以來最乾燥的月份，直到10月29日僅錄得0.01英吋降水，刷新了1949年6月0.02英吋的紀錄。過去最長的無降水期可追溯至1924年，曾持續36天無雨。據市環保局數據，紐約市水庫當前儲水量為65.9%，遠低於正常水位76.6%。

此次發布的「乾旱警報」是紐約市三級節水措施中的第一級，若乾旱情況持續惡化，市府將可能進一步發布「乾旱警報」(drought warning)或「乾旱緊急狀態」(drought emergency)。

為鼓勵市民參與節水行動，亞當斯也向市民提出了一系列節水建議，包括：向311報告開放的消防栓及街道漏水，一個未關閉的消防栓每分鐘可浪費超過1000加侖飲用水；避免不必要的沖廁，縮短淋浴時間；在刮鬍、洗手或刷牙時關閉水龍頭；確保洗碗機和洗衣機在裝滿時啟動；安裝低流量馬桶和節水淋浴噴頭等節水裝置等。

作為一個淡水資源有限的沿海城市，紐約市的供水系統涵蓋19座水庫和3個受控湖泊，並由約7000哩的水管、隧道和水道將水輸送至全市830萬居民及周邊地區，總覆蓋近千萬人口。市環保局目前面臨額外挑戰，因德拉瓦河輸水管道(Delaware Aqueduct)正在進行為期八個月的緊急維修。市府依賴克羅登河(Croton River)流域的水資源來補充供水。然而，該地區近期降雨不足，10月僅錄得0.81吋，遠低於歷史平均值3.81吋。

市府長期以來鼓勵節約用水，通過系統漏水檢測 和修復、線上平台監控用水量等措施控制用水。在過去幾十年間，紐約市的日均用水量顯著降低，從1979年15億加侖的高峰下降至如今的11億加侖。