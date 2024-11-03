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亞裔生須披露原籍國 教育局政策惹議

記者范航瑜╱紐約報導
孫雯(右二)近期因涉嫌為中國政府工作而被捕，相關背景令該政策更具敏感性。(本報檔案照)
孫雯(右二)近期因涉嫌為中國政府工作而被捕，相關背景令該政策更具敏感性。(本報檔案照)

據「紐約郵報」(New York Post)報導，市教育局要求亞裔學生在今年秋季的課後活動報名中披露原籍國，引發激烈爭議。此政策與涉嫌間諜醜聞的前州長幕僚孫雯(Linda Sun)有密切關聯。孫雯近期因涉嫌為中國政府工作而被捕，相關背景令該政策更具敏感性。

該爭議政策為由前州長幕僚孫雯推動的法案S6639A(2021)，由州長霍楚(Kathy Hochul)於2021年簽署生效，旨在細化寬泛的「亞裔」概念，要求各機構部門將這一選項拆分為具體國籍。今秋市教育局的一份表格要求亞裔學生在申請時勾選出家庭來自的國家和地區，當中涵蓋了台灣、西藏及南北韓等敏感地區。

亞裔權益倡導團體「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷認為這是「未經亞裔社區充分徵求意見的結果」，並強調這種做法延續了將亞裔視作「永遠的外人」的刻板印象。她指出，許多亞裔紐約人早已是多代美國人，不應被強迫披露原籍國信息。

華人家長會創辦人朱寶玲表示暫未聽說這一現象，並表示自己在家長會的幾十年中，從未聽說過類似做法。她聯繫了多位公校內部人士，對方均表示此類行為不屬常規範疇。朱寶玲指出，過去學校通常只收集學生在家中使用的語言，以便更好地幫助學生適應校園環境和學習需求，並無要求提供原籍國信息。

在法案推動期間，孫雯曾多次出席相關會議，與家長商討政策細節，並在州長缺席時代表其立場。支持該法案的團體稱，這些數據將有助於打擊針對亞裔的仇恨犯罪，並有助於社區組織申請資金。然而，批評者則認為此舉涉嫌歧視，將亞裔群體單獨畫分，並可能對移民社群構成隱患。

今年9月3日，孫雯和丈夫在長島被逮捕，面臨違反「外國代理人登記法」、簽證欺詐、非法移民走私及洗錢陰謀等多項指控，遭外界質疑為中國間諜。兩人對所有指控均不認罪，案件目前仍在審理中。

亞裔 非法移民 教育局

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