我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

曲怡文攜律師 訪貝瑞吉公寓受騙住戶

記者馬璿╱紐約報導
州參議員曲怡文攜律師古奇(Edward Cuccia)，至布碌崙貝瑞吉Ovington大道公寓樓問候十多年前遭詐騙的居民。(記者馬璿╱攝影)
州參議員曲怡文攜律師古奇(Edward Cuccia)，至布碌崙貝瑞吉Ovington大道公寓樓問候十多年前遭詐騙的居民。(記者馬璿╱攝影)

11月1日州參議員曲怡文攜律師古奇(Edward Cuccia)，至布碌崙(布魯克林)貝瑞吉Ovington大道公寓樓問候遭詐騙的居民。曲怡文表示，經過一系列檢查後發現公寓樓消防與內部裝修有諸多問題，待檢修完畢後有望在明年轉型為地租合作公寓(Co-op)。

布碌崙華裔房地產商人吳錫輝(Xi Hui Wu，音譯)陸續於2011年非法出售位於貝瑞吉Ovington大道345號的公寓給20戶華人買家後捲款潛逃回中國，至今杳無音訊。信用集團在吳停止償還貸款後向法院提起訴訟，導致公寓樓遭法拍。多數居民基於對地區的偏好及同是華人的信任，分別以支票和現金付款給吳錫輝，最後他獲取共計500萬元。

據律師古奇表示，這是一起規模罕見的案件，住戶以為買到夢幻情屋，卻在2018年前後陸續收到法律文件，居民求助無門，只好在民選官員與律師協助下分別提起近20起訴訟。他另透露，所有受害者皆為華裔，買房大多都是自住，若遭驅逐恐面臨無家可歸的困境。

州參議員曲怡文感謝古奇接下此案，表示現在公寓產權有望在亞平會協助下，於明年轉換成地租合作公寓。她提到，在轉換之前必須進行一系列檢修，他們深入檢查後發現這棟公寓樓在消防與裝修多有疏漏，目前正在著手進行屋頂、地下室的修繕與改善漏水問題。她表示已撥款40萬作為公寓消防設備與裝修的開銷，但今仍希望來問候居民們這段時間居住的心得，以及是否有待改進之處。

住戶陳清豪認為公寓樓整體狀態不錯，保安系統也有升級。另一位住戶董美芳則表示，她於2011年購買該房產、2013年搬入，這是她第一次買房，且開發商吳男的女兒和她的女兒從幼稚園就認識，對吳家印象相當正面就卸下戒心，沒想到自己會被對方欺騙。她感謝協會與律師介入，對現在的處理方式感到滿意。

住戶陳先生則表示，自事件至今終於感到安全感。他另提及，轉成地租合作公寓後管理權將由亞平會與住戶共同擁有，但他希望之後可以將管理權交給住戶，並成立管理委員會以降低現在的管理費用。

布碌崙 華人 華裔

上一則

MTA下城新設無障礙評估中心 服務出行不便者

下一則

亞裔生須披露原籍國 教育局政策惹議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約馬拉松明登場 橫跨5行政區

紐約馬拉松明登場 橫跨5行政區
布碌崙萬聖節討糖驚見過期食品 家長怒批沒良知

布碌崙萬聖節討糖驚見過期食品 家長怒批沒良知
朱雅婷、陳學理競選州參議員 獲紐約郵報背書

朱雅婷、陳學理競選州參議員 獲紐約郵報背書
紐約客談／維持整潔 當地人得先把社區當「家」

紐約客談／維持整潔 當地人得先把社區當「家」

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
一名男子走過三個美國郵政局郵筒。路透

紐約明信片郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

2024-10-31 15:51

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果