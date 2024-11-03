曲怡文攜律師 訪貝瑞吉公寓受騙住戶

州參議員曲怡文攜律師古奇(Edward Cuccia)，至布碌崙貝瑞吉Ovington大道公寓樓問候十多年前遭詐騙的居民。(記者馬璿╱攝影)

11月1日州參議員曲怡文攜律師古奇(Edward Cuccia)，至布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉Ovington大道公寓樓問候遭詐騙的居民。曲怡文表示，經過一系列檢查後發現公寓樓消防與內部裝修有諸多問題，待檢修完畢後有望在明年轉型為地租合作公寓(Co-op)。

布碌崙華裔 房地產商人吳錫輝(Xi Hui Wu，音譯)陸續於2011年非法出售位於貝瑞吉Ovington大道345號的公寓給20戶華人 買家後捲款潛逃回中國，至今杳無音訊。信用集團在吳停止償還貸款後向法院提起訴訟，導致公寓樓遭法拍。多數居民基於對地區的偏好及同是華人的信任，分別以支票和現金付款給吳錫輝，最後他獲取共計500萬元。

據律師古奇表示，這是一起規模罕見的案件，住戶以為買到夢幻情屋，卻在2018年前後陸續收到法律文件，居民求助無門，只好在民選官員與律師協助下分別提起近20起訴訟。他另透露，所有受害者皆為華裔，買房大多都是自住，若遭驅逐恐面臨無家可歸的困境。

州參議員曲怡文感謝古奇接下此案，表示現在公寓產權有望在亞平會協助下，於明年轉換成地租合作公寓。她提到，在轉換之前必須進行一系列檢修，他們深入檢查後發現這棟公寓樓在消防與裝修多有疏漏，目前正在著手進行屋頂、地下室的修繕與改善漏水問題。她表示已撥款40萬作為公寓消防設備與裝修的開銷，但今仍希望來問候居民們這段時間居住的心得，以及是否有待改進之處。

住戶陳清豪認為公寓樓整體狀態不錯，保安系統也有升級。另一位住戶董美芳則表示，她於2011年購買該房產、2013年搬入，這是她第一次買房，且開發商吳男的女兒和她的女兒從幼稚園就認識，對吳家印象相當正面就卸下戒心，沒想到自己會被對方欺騙。她感謝協會與律師介入，對現在的處理方式感到滿意。

住戶陳先生則表示，自事件至今終於感到安全感。他另提及，轉成地租合作公寓後管理權將由亞平會與住戶共同擁有，但他希望之後可以將管理權交給住戶，並成立管理委員會以降低現在的管理費用。