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法拉盛電子廢棄物回收 11╱3登場

記者尤昱程╱紐約報導
市議員黃敏儀辦公室與下東城生態中心將於11月3日(周日)舉行舉行電子廢棄物回收活動，呼籲社區居民妥善處置不需要的電子產品，保持社區清潔、公共健康。(黃敏儀提供)
市議員黃敏儀辦公室與下東城生態中心將於11月3日(周日)舉行舉行電子廢棄物回收活動，呼籲社區居民妥善處置不需要的電子產品，保持社區清潔、公共健康。(黃敏儀提供)

市議員黃敏儀辦公室與下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)將於11月3日(周日)舉行電子廢棄物回收活動，呼籲社區居民妥善處置不需要的電子產品，保持社區清潔、公共健康。

黃敏儀表示，隨意將電子產品丟棄在普通垃圾中屬違法行為，不僅可能導致罰款，還對環境極具危害。「當這些電子產品進入垃圾掩埋場時，會釋放出有毒化學物質和汙染物，滲透進我們的土壤和水源，影響自然環境並帶來健康風險。」

根據美國環境保護署的數據，垃圾掩埋場中70%的毒素來自電子廢棄物，而電子廢棄物的體積，卻僅占垃圾掩埋場2%。黃敏儀表示，在去年的活動上，一共吸引了上百名參與者，並回收了近6000磅的電子廢物，避免其進入當地垃圾掩埋場。

主辦單位表示，活動將回收的物品包括可用和不可用的電腦、螢幕、影印機、掃描儀、鍵盤、滑鼠、電視、錄影機、DVD播放器、電話、音視頻設備、電纜及平板等。關於可回收物品的詳細信息以及其他有關電子廢物回收的常見問題，可以訪問 lesecologycenter.org。

此次電子廢棄物回收活動地點為皇后區植物園停車場，即布拉森大道(Blossom Ave.)及Saull街間的Crommelin街。當日有專員駐點免費回收，晴雨無阻，活動時間為11月3日(周日)，自上午10時持續至下午2時。

植物園 皇后區

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