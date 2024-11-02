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紐約馬拉松終點現閃光彈 虛驚一場

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約馬拉松終點現假閃光彈，市警將加強現場安保。(取自市長辦公室)
紐約馬拉松終點現假閃光彈，市警將加強現場安保。(取自市長辦公室)

紐約馬拉松將於3日(周日)舉行、安保措施加強之際，市警(NYPD)於11月1日在曼哈頓中央公園靠近終點線附近發現一個假冒的可疑裝置，一度導致大規模的封鎖搜查。

根據警方，該外型似閃光彈的裝置於當日上午9時後，被發現在西68街交西大道附近的一張野餐桌上，該地點距離本年馬拉松的終點線相距不遠。儘管如此，警方最終於上午11時發出「解除警報」。

出於謹慎，警方一度調派了炸彈小組前往現場對該可疑裝置進行調查和處理。經過勘查，該裝置被發現是無法運作的假冒或惡作劇裝置，並不構成威脅。此裝置被發現後，警員一度拉起警戒線封鎖現場，且緊急救援小組(EMS)也抵達現場。警方出於謹慎，也曾將人員疏散。

警報解除後，當局仍在調查該裝置是否被有意遺留在公園內。本次事件發生在馬拉松開幕式即將召開之際，主辦方預計當日將有約5萬名跑者參加賽事。市警表示，已為活動當日制定了嚴密的安全計畫，並在賽道沿線增加了警力部署。同時，警方也將從空中監控比賽情況。

市警公共信息辦公室副局長謝帕德(Tarik Sheppard)表示，「我們的直升機能夠對橋梁進行掃描，進行反恐檢查，以發現任何異常。」市警還指，將通過聯合行動中心內超過6萬個攝像頭對賽場進行視頻監控。

當日，馬拉松路線沿途會設有大量屏障，以保護跑者和觀眾的安全，且一支由包括隱蔽人員組成的狙擊手隊伍也將部署在整個賽道上。屆時，市警高速公路巡警將在隊伍最前方，全程護送所有跑者。

馬拉松 曼哈頓 中央公園

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