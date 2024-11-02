布碌崙萬聖節討糖驚見過期食品 家長怒批沒良知

華裔家長展示的零食包裝上，其生產日期為2023年2月，即使有一年的保質期，到現在也已過期大半年 。(鄭女士提供)

萬聖節 剛過，布碌崙(布魯克林)華裔 家庭也融入傳統，帶著孩子們外出遊街要糖，然而1日多名家長抱怨，有華裔商家似乎為清庫存，將過期已久的糖果和食品拿出來分發給孩子們；有些民眾覺得既然是免費的糖就不能要求太多，但家長擔心若孩子吃了過期食品恐導致健康問題，「商家可以選擇不派送，而不是拿過期的東西出來，真的沒有良知。」

11月1日，居住在8大道 的鄭女士表示，兩個孩子各四歲和六歲，她在萬聖節傍晚帶著他們走訪8大道的商業街，除商店的業主外，很多擺攤的攤販也分發糖果、零食；回家後她也開始逐個檢查孩子們拿到的糖，發現一些8大道商家給予的中式糖果、醃製零食等早已過期，比如拿到的幾包栗子零食，生產期是2023年2月，一年的保質期到現在已過期大半年，甚至還有人拿到過期兩年的食品，相當離譜。

鄭女士表示，看到商家拿過期食品出來派給小朋友，心裡是很氣憤的，「過節小朋友就是圖個開心好玩，如果把這些食物吃進肚子生病了，誰來負責任」；她認為商家可以選擇不派送，或象徵性給個小糖果，孩子們也會很開心地道謝，「不派都沒有問題，但不應該拿過期的東西出來」。

除鄭女士外，很多家長也都反映孩子們收到了過期食品。另名家長何圓禧表示，萬聖節不是商家用來清理庫存的節日，「給的甚至不是即將過期的，而是過期已久的食品」；她表示，商家這樣的做法令人感到寒心，若真的有顧客因此不再光顧，商家損失的何止是一包糖果的錢，「自己有小孩的人就應該將心比心，很多人就根本不會拿過期的糖出來。」

還有華人家長在一堆糖果中發現玩具橡皮泥，雖考慮到有些人可能只是想送玩具給小朋友，但若沒有父母在旁監督，幼童很有可能拆掉包裝就誤食；一名家長形容，這些玩具用透明紙包著，摸起來軟軟糯糯，就連大人自己都要仔細聞過、看過才能分辨是玩具，更何況是小孩子。該名家長呼籲其他父母一定要提醒孩子們，拿到糖果不可以馬上打開吃，要帶回家給家長認真篩選一遍，比較安全。